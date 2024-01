Wolfsburg. Posthume Würdigung für VW-Chefs: Ehrenbürger sprechen sich dafür aus. Und Oberbürgermeister Dennis Weilmann hätte auch schon eine Idee.

Elf Vorstandschefs haben die Geschicke des VW-Konzerns geleitet. Manche haben bedeutende Spuren hinterlassen, auch in der Stadtgeschichte. Heinrich Nordhoff war ohne Frage so ein Manager. Als der erste Ehrenbürger der Stadt im Jahr 1968 verstarb, wurde am Tag des Trauerzugs die damalige Fallersleber Straße am Mittellandkanal gegenüber des VW-Werks vorher nach ihm umbenannt.

In die erste Riege der großen Vorstandsvorsitzenden gehören nach Ansicht vieler auch Ferdinand Piëch und Carl H. Hahn. Ehrenbürger melden sich nun zu Wort, die Stadt möge die beiden Persönlichkeiten, die sich um Wolfsburg verdient gemacht haben, endlich in ähnlicher Weise ehren. Und es gibt auch schon eine Idee für eine künftige Ferdinand-Piëch-Straße.

Ferdinand Piëch und Carl Hahn: VW-Manager und Ehrenbürger der Stadt Wolfsburg

Ein Jahr ist nun vergangen: Die Todesnachricht von Carl H. Hahn am 14. Januar 2023 löste in der VW-Hauptstadt eine enorme Anteilnahme aus. Die fiel nach dem Tod Ferdinand Piëchs merkwürdig zurückhaltender aus. Es war wohl noch die Folge seiner verlorenen Machtprobe 2015 im Aufsichtsrat. Der VW-Patriarch wollte damals seinen Nachfolger als VW-Chef, Martin Winterkorn, demontieren - was bald danach durch Dieselgate erledigt wurde. Als Konsequenz aus seiner Niederlage gab Piëch Knall auf Fall alle VW-Mandate ab und verkaufte 2017 fast alle seine Porsche-Anteile.

1988: VW-Chef Carl Hahn (rechts) und sein späterer Nachfolger, der damalige Audi-Chef Ferdinand Piëch, unterhalten sich während der Audi-Hauptversammlung. © dpa | Michael Probst

Als Piëch am 25. August 2019 verstarb, wurde kurz danach – angestoßen durch eine parteilose Ratsfrau – diskutiert, ob man eine Straße oder einen Platz nach dem Ehrenbürger umbenennen sollte. Die Zustimmung war groß, auch in der Bevölkerung. Der Vorschlag wurde von der Politik indes als zu früh erachtet. Anders als bei Ehrenbürger Carl Hahn, nach dem bereits zu Lebzeiten zumindest eine Schule benannt worden war, ist der Ingenieur, der VW zum größten Autobauer Europas und zeitweise auch weltweit formte, in der Konzern-Hauptstadt bis heute unsichtbar.

Ehrenbürger Kögler: „Hahn und Piëch waren unverwechselbare Persönlichkeiten“

Unsere Zeitung sprach darüber mit mehreren Ehrenbürgern. Udo-Willi Kögler bekundete sofort sein Interesse, sich zu äußern. „Hahn und Piëch waren unverwechselbare Persönlichkeiten“, meint er. Hahns Leistung als VW-Chef sei es gewesen, das Unternehmen in den 80er-Jahren mit Seat, Skoda und China geografisch zu diversifizieren. Zudem habe sich Hahn in seiner neuen Heimat Wolfsburg „in hervorragender Weise“ für Kultur, Bildung und Soziales mit Ideen, Zeit und Geld ehrenamtlich engagiert. „Hahn sollte Vorbild und Ansporn für viele Manager werden, sich in die Stadtgesellschaft einzubringen.“

Carl Hahn, im Hintergrund auf dem Bild sein Vater Carl Hahn senior. © https://carl-hahn.de/

Piëch wiederum habe in den 90er-Jahren den Konzern konsolidiert und Wolfsburg als Konzernsitz gesichert. „Die damit verbundenen Aufgaben sind Beschäftigungsmotoren. Sie sichern für Generationen Arbeitsplätze und für tausende Familien in Wolfsburg Wohlstand.“ Köglers Fazit lautet: Die Würdigung einer Persönlichkeit mit einer Straße oder einem Platz müsse einer Stadtgesellschaft vermittelbar sowie von ihr als angemessen und gerecht empfunden werden. „Ich wünsche dem Rat unserer Stadt eine glückliche Hand bei der Auswahl einer Straße oder eines Platzes.“

Ehrenbürgerin Eckel: „Piëch hat viel für die Stadt bewirkt“

Das Telefon klingelt, auf dem Display eine Nummer aus Berlin, es ist der Anschluss von Ingrid Eckel. Von 1996 bis 2001 war sie Oberbürgermeisterin von Wolfsburg. Sie kann weniger von Hahn berichten, „denn der entstammt einer anderen Generation als ich“, aber mehr von Piëch, der von 1993 bis 2002 VW-Vorstandschef war. Sie betont, nicht die Aufgabe im Unternehmen, sondern die Leistung für die Stadtgesellschaft sollte mit einer Straßen-(Um-)bennnung gewürdigt werden. „Und Herr Piëch, das weiß ich aus unseren persönlichen Gesprächen, war sehr interessiert an der Stadt.“

Mai 2000 - die neuste Lufthansa-Boeing wird auf den Namen „Wolfsburg“ getauft. Beim Festakt dabei sind Wolfsburgs Oberbürgermeisterin Ingrid Eckel (von links), Oberstadtdirektor Rolf Schnellecke, VW-Chef Ferdinand Piëch und Lufthansa-Boss Jürgen Weber (rechts). © dpa | Oliver_Stratmann

Sie erinnert an die schweren Zeiten Mitte der 90er-Jahre, als die hohe Arbeitslosigkeit wie eine dunkle Wolke über Wolfsburg hing. Rettung kam in Form von VW-Projekten wie der 4-Tage-Woche und der Wolfsburg AG mitsamt des Autovision-Konzepts, das VW der Stadt 1998 zum 60. Geburtstag schenkte. „Wenn Ferdinand Piëch das alles nicht unterstützt hätte, wäre es für unsere Stadt eine ganz ganz schwere Zeit geworden. Er war ein Vorstandsvorsitzender, der für Wolfsburg viel bewirkt hat.“ Eckel betont auch: Die Entscheidung, eine Straße nach Piëch zu benennen, müsse diskutiert werden, nicht nur im Rat, sondern auch in der Öffentlichkeit.

Ehrenbürger Throl: „Piëch und Hahn waren hervorragende Persönlichkeiten unserer Stadtgeschichte“

Hans-Joachim Throl hat seine Gedanken in einer Mail zusammengefasst: Es habe in Deutschland eine gewisse Tradition, dass Straßenbenennungen nach verdienten Persönlichkeiten posthum erst nach einer gewissen Zeitspanne erfolgen. „Es wäre aber jetzt doch sicher angemessen, für Ferdinand Piëch eine solche öffentliche Würdigung ins Auge zu fassen und umzusetzen.“ Dies gelte in gleicher Weise auch für den höchst verdienten Carl Hahn.

Ehrung zu Lebzeiten: 2014 wurde in Wolfsburg die Berufsbildende Schule I in Carl-Hahn-Schule umbenannt. (Archivfoto) © regios24 | Helge Landmann

Beide zählt er neben Nordhoff zu den bedeutendsten VW-Vorstandschefs, „jeder von ihnen prägte auf seine Weise die Entwicklung unserer Stadt“, weshalb ihnen völlig zurecht auch die Ehrenbürgerwürde verliehen worden sei. „Ich würde mir wünschen, dass es für Ferdinand Piëch wie auch für Carl Hahn in absehbarer Zukunft zu Straßenbenennungen kommt, durch die die Erinnerung an diese beiden hervorragenden Persönlichkeiten unserer Stadtgeschichte wachgehalten wird.“

Ehrenbürger Schnellecke: „Die Zeit ist reif“, Piëch und Hahn mit Straßen und Plätzen zu ehren

Unsere Redaktion fragte den früheren Oberbürgermeister Klaus Mohrs um seine Meinung, der ablehnte und um Verständnis bat: Er wolle sich zu kommunalpolitischen Entscheidungen nicht mehr öffentlich äußern. Sein Vorgänger Rolf Schnellecke, auch Ehrenbürger, bekräftigt hingegen, Ferdinand Piëch und Carl Hahn müssten jeweils mit einer Straße oder einem Platz geehrt werden, „die Zeit dafür ist reif.“ Er zählt wie seine Vorredner Piëchs Verdienste in ähnlicher Weise auf, erwähnt dazu die Autostadt. „Ohne seine Unterstützung und Stärkung wäre die erfolgreiche Entwicklung Wolfsburgs nicht denkbar gewesen. Er verdient es neben Ferdinand Porsche und Heinrich Nordhoff, auf solche Weise dauerhaft geehrt zu werden.“

2002 wurde Ferdinand Piëch (rechts) vom damaligen Oberbürgermeister Rolf Schnellecke zum Ehrenbürger Wolfsburgs ernannt. (Archivfoto) © FMN | Klaus Helmke

Und gleiches gelte für Carl Hahn. „Der zählt zu den großen Wolfsburger Persönlichkeiten, als VW-Chef, aber auch als herausragender Wolfsburger Bürger.“ Das Kunstmuseum, die Carl- und Marisa-Hahn-Stiftung und wichtige Bildungsinitiativen stehen für seinen jahrzehntelangen Einsatz für Wolfsburg und seine Menschen, so Schnellecke. „Es steht der Stadt Wolfsburg gut an, auch ihm durch eine Straßen- oder Platzbenennung eine angemessene Würdigung zuteil werden zu lassen.“

Oberbürgermeister Weilmann: „Beschäftigen uns damit, eine Straße nach Piëch zu benennen“

Die letzte Anfrage geht an Oberbürgermeister Dennis Weilmann: Was sagt der zur Umfrage unserer Redaktion und zum einhelligen Votum der Ehrenbürger? „Die Stadt Wolfsburg beschäftigt sich bereits damit, eine Straße nach Professor Ferdinand Piëch zu benennen“, lautet die überraschende Antwort. „Diese Ehrung ist für eine solch bedeutende Person der Stadtgeschichte absolut wünschenswert. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Verdienste von Professor Carl H. Hahn, der in seinem Wirken ebenso prägend für die Entwicklung unserer Stadt gewesen ist, und nach dem bereits eine Schule in Wolfsburg benannt wurde.“ Ganz aktuell werde sich bemüht, die Benennung einer Straße nach Ferdinand Piëch weiter voranzutreiben, erklärt Weilmann.

2019 verstarb Ferdinand Piech, im Rathaus wurde in Gedenken an den Ehrenbürger ein Kondolenzbuch ausgelegt. Auf dem Foto trägt sich der damalige OB Klaus Mohrs ein, hinten links steht sein Nachfolger als OB, Dennis Weilmann. (Archivfoto) © regios24 | Helge Landmann

Die Herausforderung sei es, einen würdigen und dem Anlass angemessenen Ort in Wolfsburg zu identifizieren, ähnlich wie die Nordhoff-Straße. Zudem ist es Tatsache, dass die Entscheidung über Straßennamen erst einmal dem zuständigen Ortsrat obliegt. Weilmann hat sich darüber Gedanken gemacht: Die Braunschweiger Straße könnte auf den Namen Ferdinand Piëch umbenannt werden. Dies sei eine der Hauptverkehrsachsen nach Wolfsburg hinein. Gleichwohl sei die Anzahl der von einer möglichen Adressänderung betroffenen Anlieger überschaubar. „Für die namentliche Widmung einer Straße sind verschiedene Verfahrensschritte zu beachten“, räumt Weilmann mit Blick auf die Beteiligung der Ortsräte ein. Allerdings könnte im Fall der Braunschweiger Straße, die verschiedene Ortsrat-Grenzen durchquert, auch der Rat beteiligt werden.