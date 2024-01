Braunschweig. Fit in nur 20 Minuten: EMS-Studios locken mit großen Versprechen. Wir testen das Ganze und fragen einen Sportwissenschaftler.

Fit ins neue Jahr 2024: Neben den zahlreichen Fitnessstudios eröffnen in Braunschweigimmer mehr kleine Studios, die EMS-Training anbieten. EMS steht für Elektromyostimulation, zu Deutsch: elektronische Muskelstimulation. Statt stundenlangem Krafttraining sollen bei EMS-Training 20 Minuten reichen, um fit zu werden. Kann das funktionieren? Wir machen den Selbsttest in einem Braunschweiger EMS-Studio und fragen einen Experten.

Easy Motion Fitness gibt es bereits seit acht Jahren im Brawo-Park am Hauptbahnhof. Es ist eines von acht EMS-Anbietern in der Stadt. Geschäftsführer Keno Kuke ist an diesem Tag gleichzeitig mein Personaltrainer. Zu Beginn legt er mir eine Weste, sowie Manschetten für Arme, Beine und Gesäß an. Darin sind Elektroden eingenäht, die mittels elektronischer Impulse den Trainingsreiz verstärken sollen. Bevor er sie umlegt, befeuchtet er die Elektroden mit Wasser aus einer Sprühflasche. „Auch das Gehirn steuert die Muskeln mittels elektronischer Impulse an. Hier kommen sie zusätzlich von außen“, erklärt Kuke. Damit die Impulse auch die Muskeln erreichen, ziehe ich für das Training ein T-Shirt und eine Hose aus Viskose an, denn der Stoff saugt sich mit Wasser voll, statt es abzugeben.

Für die Leitfähigkeit werden Weste und Elektroden beim EMS-Training nassgemacht. © regios24 | Stefan Lohmann

EMS-Training: Impulse wie vibrierende Smartphones

Mit einem Tablet fährt Kuke Muskel für Muskel die elektronischen Impulse so weit hoch, wie es für mich noch erträglich ist. „Du solltest schon einen Widerstand merken, aber es darf nicht wehtun“, sagt er. Die Impulse fühlen sich nicht an, wie ein Stromschlag vom Elektrozaun, sondern eher so, als hätte ich zig Smartphones mit dauerhaftem Vibrationsalarm auf der Haut kleben. Erst an meiner persönlichen Grenze merke ich, dass die Muskeln dagegen anarbeiten müssen. Ich merke die Impulse sogar bis in die Fingerspitzen als ein leichtes Kribbeln. Während beim Krafttraining mit EMS Frequenzen von 85 Hertz zum Einsatz kommen, sind es beim Ausdauertraining 40 Hertz. Zum Einstieg macht Kuke mit mir ein Training zur Fettverbrennung.

Beim EMS-Training kommt vor allem Eigengewicht zum Einsatz. © regios24 | Stefan Lohmann

Das besteht vor allem aus Eigengewichtsübungen: Wir machen zum Beispiel Kniebeugen oder Ausfallschritte. Durch die elektrischen Impulse sind kaum Gewichte nötig. Nur um die Arme zu trainieren, machen wir Bizeps-Curls mit einem Gewicht, das mir normalerweise zu leicht wäre. Doch die elektronischen Impulse fühlt es sich schwerer an. Bei den Curls merke ich nicht nur meinen Bizeps, sondern auch meinen Trizeps, wenn ich von der Armbeugung in die Streckung gehe. „Diesen Reiz hast du ohne die Impulse nicht“, sagt Kuke.

Meine Bewegungen passe ich an die Impulse an. Für sieben Sekunden spüre ich das Kribbeln, dann flacht es für einige Sekunden wieder ab. So gehen wir nach und nach so gut wie alle Muskelgruppen durch, die ich auch beim Ganzkörpertraining im Fitnessstudio trainieren würde. Da die Einheit nur etwa 20 Minuten geht, ist sie gefühlt im Nu verflogen.

Keno Kuke ist EMS-Trainer und Geschäftsführer bei Easy Motion Fitness im BraWo-Park. © regios24 | Stefan Lohmann

Durch das Eins-zu-Eins-Training kann Kuke Fehlhaltungen schnell korrigieren. Generell trainieren maximal zwei Personen gleichzeitig mit einem Trainer in seinem Studio. Dieses personalisierte Training kostet deutlich mehr als die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. „Dafür ist man bei uns nicht bloß eine Nummer, sondern führt das Training jedes Mal perfekt durch“, sagt Kuke. Oft würden Trainierende im Fitnessstudio dazu tendieren, nur ihre Lieblingsübungen zu machen und beispielsweise das Beintraining zu vernachlässigen. „Das kann bei uns nicht passieren“, sagt er. Außerdem ist da noch die Zeitersparnis. Zweimal die Woche 20-Minuten-Training würden ausreichen, um Fortschritte zu machen, sagt Kuke. Deshalb seien es vor allem Menschen im Alter von über 40 Jahren mit zahlreichen Alltagsverpflichtungen, die das Angebot nutzen.

Über ein Tablet steuert Kuke die Stärke der elektrischen Impulse. © regios24 | Stefan Lohmann

Das sagt Sportwissenschaftler zu EMS-Training

Nach dem Training merke ich, dass ich genauso erschöpft bin, wie nach einer längeren „normalen“ Trainingseinheit. Tags darauf habe ich leichten Muskelkater. Doch wie sieht die Wissenschaft das EMS-Training? Ist es wirklich eine Art Wunderwaffe? „EMS-Training hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, aber es ist kein Gamechanger, sondern eine Trainingsmethode wie viele andere“, sagt Dr. Florian Micke von der Sporthochschule Köln. Er hat in mehreren Studien die Effekte von EMS-Training erforscht und mit anderen Trainingsmethoden verglichen. Die Effekte von EMS-Training seien in den Studien beispielsweise vergleichbar mit den Effekten von Hochintensitätstraining (HIT) gewesen, einer Methode, bei der die Trainierenden ein Ganzkörper-Zirkeltraining mit Eigengewichtsübungen und Zusatzlasten durchführen.

Die Angabe, das Training sei besser als stundenlanges Training im Fitnessstudio, sei aus seiner Sicht nicht haltbar. „Das ist nicht direkt vergleichbar: Beim Krafttraining mit Gewicht wird der Muskel anders stimuliert“, sagt Micke. Gewichtstraining lasse mittelfristig über Hypertrophie-Effekte die Muskeln dicker werden, während EMS den Muskel zwar nicht viel größer, aber dennoch stärker werden lasse. Im Vergleich zum Gewichtstraining kann EMS dafür gelenkschonender sein, da keine größeren Zusatzlasten mechanisch auf den Körper einwirken. Auch bei Verletzungen sei EMS-Training sinnvoll: „Es kann verhindern, dass ich Muskelmasse abbaue, wenn ich den Muskel durch Immobilisation sonst gar nicht beanspruche“, sagt Micke. Bei Rückenschmerzen habe EMS-Training einen in einer Studie nachgewiesenen schmerzlindernden Effekt, der mit der klassischen Rückenschule oder Vibrationstraining vergleichbar sei.

Auch Gleichgewichtsübungen sollen die Muskulatur beim EMS-Training fordern. © regios24 | Stefan Lohmann

Trotzdem seien die Werbeversprechen von EMS-Studios wie in anderen Fitnessbereichen oft übertrieben, findet Micke. Etwa die Angabe eines Herstellers von EMS-Geräten, bis zu 93 Prozent der Muskeln ansprechen zu können, sei unrealistisch. „Die Impulse sprechen vor allem die oberflächlichen Muskelfasern an“, sagt er. Schlicht falsch sei die Behauptung, mit EMS-Training ließen sich gezielt Fettpolster, etwa am Bauch, abbauen. „Der Körper kann Fett nur in der Gesamtkomposition abbauen“, sagt Micke. Sprich: Der Trainierende wird am ganzen Körper nach und nach schlanker. Wer sich für EMS-Training entscheidet, dem empfiehlt Micke ein bis zwei Trainingseinheiten die Woche mit anderen Trainingsformen wie Ausdauertraining zu kombinieren.

