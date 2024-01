Salzgitter. Wer in Salzgitter eine Einbürgerung beantragt, muss viel Geduld haben. Wie dramatisch die Lage tatsächlich ist, lesen Sie hier.

Aus vielen Posts in den sozialen Medien ist der blanke Frust abzulesen. „Ich warte jetzt schon seit einem Jahr auf einen Termin für eine Einbürgerung“, schreibt zum Beispiel eine Nutzerin und fragt, ob es anderen ähnlich gehe. Die bestätigen das. Woran liegt das? Wir haben bei der Stadt Salzgitter nachgefragt. Dort ist für Einbürgerungen die Ausländerstelle zuständig.

Im Durchschnitt dauert eine Einbürgerung in Salzgitter eineinhalb Jahre

„Das stimmt. Auch für uns ist diese Situation ein Graus. Im Durchschnitt dauert es derzeit etwa eineinhalb Jahre, bis eine Einbürgerung durch ist“, sagt Erster Stadtrat Eric Neiseke, der als Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Recht für diesen Bereich zuständig ist. Er weist aber auch darauf hin, dass die Situation nicht nur in Salzgitter so angespannt sei, sondern auch in vielen anderen Kommunen.

Die langen Wartezeiten hätten verschiedene Gründe, so Neiseke. Zum einen seien derzeit in der Ausländerstelle der Stadt 10 Sachbearbeiterstellen vakant - von insgesamt 25. „Für die Einbürgerungsstelle haben wir vier Stellen, davon ist aktuell eine besetzt. Für eine Stelle haben wir einen Kollegen gewinnen können, der zurzeit eingearbeitet wird. Zwei Stellen sind aktuell also unbesetzt“, schildert Neiseke das Dilemma.

Von 25 Stellen in der Ausländerstelle der Stadt Salzgitter sind 10 nicht besetzt

Der Fachkräftemangel mache sich eben auch bei der Stadt Salzgitter bemerkbar. „Es hat schon Gespräche mit dem Oberbürgermeister gegeben. Wir müssten die Stellenzahl eigentlich aufstocken. Aber wir bekommen derzeit ja nicht einmal die vorhandenen Planstellen besetzt“, sagt der Dezernent. Und wenn es dann Bewerber gebe, dauere es eben, bis diese qualifiziert seien. „Das Ausländerrecht ist kompliziert.“ Permanente Wechsel im Team der Ausländerstelle machten die Situation insgesamt auch nicht besser. „Die dauerhafte Nachbesetzung der Stellenvakanzen ist eine der größten Herausforderungen, vor denen nicht nur unsere Ausländerstelle, sondern deutschlandweit alle Ausländerbehörden stehen“, schildert Neiseke die Misere.

Hinzu käme die steigende Zahl der Einbürgerungsanträge. „Inzwischen haben viele Geflüchtete der Welle aus 2015/16 die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllt. Das merken wir an der Zahl der Anträge. Wir kommen nicht hinterher“, gesteht Neiseke. In Zahlen sieht das dann so aus: 2023 wurden 400 Menschen in Salzgitter eingebürgert, 2022 waren es 330. „Aktuell haben wir etwa 1100 Interessenten für eine Einbürgerung - bei einem Mitarbeiter und einem, der gerade eingearbeitet wird“, sagt Neiseke.

Alles in allem sorgt die Lage für Frust. Das ist uns durchaus bewusst. Wir kennen die Probleme und sind dran. Doch uns sind Grenzen gesetzt. Eric Neiseke

Das sorge unter dem Strich auch dafür, dass die Ausländerstelle telefonisch schlecht zu erreichen sei. „Wenn der Mitarbeiter in einem Gespräch sitzt, kann er das nicht unterbrechen und ans Telefon gehen. Dann kommt oft der Eindruck auf, die Anrufe liefen ins Leere. Alles in allem sorgt die Lage für Frust. Das ist uns durchaus bewusst. Wir kennen die Probleme und sind dran. Doch uns sind Grenzen gesetzt“, wirbt der Dezernent für Verständnis.

Es ist möglich, dass sich die Situation rund um die Einbürgerung in Salzgitter nochmals verschärft

Und: In der Praxis sei eben keine Einbürgerung wie die andere, sondern die Menschen kämen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. „Die Bearbeitungszeit ist vielfach unterschiedlich, da wir für manche die Einbürgerungen schneller vollziehen können, wenn die Voraussetzungen schneller erfüllt werden. Da spielt zum Beispiel die Mitwirkung von Botschaften eine Rolle. Und darauf haben weder wir noch der Antragsteller Einfluss“, verdeutlicht Neiseke.

Es sei übrigens gut möglich, dass sich die Situation nochmals verschärfe, denn „das Staatsangehörigkeitsrecht soll reformiert und Einbürgerungen erleichtert werden“. Dann drohe auch der Stadt Salzgitter eine weitere Verschärfung der Lage.

