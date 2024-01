Gifhorn. Mit diesen Manövern ermöglicht der Verband per Rechtsweg Dutzende Rotoren in Vorranggebieten. Kritiker halten das für angreifbar.

Die aktuelle Grundlage für den Ausbau der Windkraft in unserer Region ist ungültig. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg von Dezember 2022 gegen das geänderte Raumordnungsprogramm ist nach einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts rechtskräftig (Aktenzeichen 12 KN 101/20). Geklagt hatte die Samtgemeinde Meinersen aus dem Landkreis Gifhorn zusammen mit einer Bürgerinitiative.

Der Regionalverband hatte sich kurz darauf mit einer juristischen Volte gewehrt und mit einer Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht über Monate verhindert, dass das Lüneburger Urteil die 2020 beschlossene Planungsgrundlage stoppte. Doch am 17. Oktober 2023 wies das BVG in Leipzig die Beschwerde zurück. Es fehle die grundsätzliche Bedeutung. Der in Lüneburg festgestellte Ewigkeitsfehler beim Satzungsbeschluss brauche keine Klärung in einem Revisionsverfahren.

Das ist die Strategie nach der gerichtlichen Niederlage

Parallel arbeitete der Regionalverband zweigleisig. Während das strittige Raumordnungsprogramm erst einmal weiter anzuwenden war, bereiteten die Braunschweiger Planer einen neuen Satzungsbeschluss vor. Der sollte ausbessern, was das Oberverwaltungsgericht moniert hatte. Außer um die folgenschwere Formalie ging es um die Nutzbarkeit des 108 Hektar großen Vorranggebiets Seershausen 01 bei Meinersen, das eine Hubschrauber-Tiefflugstrecke der Bundeswehr stört. Den Heilungsbeschluss fasste die Verbandsversammlung in einer außerordentlichen Sitzung in der vergangenen Woche.

Vor allem konzentrierte sich der Regionalverband auf seinen neuen Auftrag: Bis 2027 eine nochmals vergrößerte Windkraft-Vorrangfläche von 3,18 Prozent des Verbandsgebiets auszuweisen. Bis zu 1000 weitere Windräder könnten auf insgesamt 16.200 Hektar Strom produzieren. Zurzeit sind es 420 Rotoren. 38 von 49 festgelegten Windparks auf 6700 Hektar Fläche sind in Betrieb.

Die letzten elf aktuell möglichen Windparks sind im Entstehen

Als Verbandsdirektor Ralf Sygusch die Pläne Ende November 2023 vorstellte, blieb die eingetretene juristische Niederlage von Oktober im Hintergrund. Man verwies auf das „Rechtsmittel“ beim Bundesverwaltungsgericht, und Verbandschef Detlef Tanke äußerte, die ursprüngliche Planung besitze immer noch ihre Gültigkeit. Die Klagen seien „Schnee von gestern“ angesichts viel größerer Ziele.

Weitermachen wie bisher also. Ohne viel Aufhebens wurde der Windkraft-Ausbau vorangetrieben. Im Landkreis Gifhorn mit den regionsweit größten Vorrangflächen laufen inzwischen 95 Rotoren in 17 Windparks. Elf Parks sind im Entstehen. Davon sind fünf Windparks mit 20 bis zu 240 Metern hohen Rotoren bereits genehmigt. Sechs Parks mit 22 Windrädern von 183 bis 250 Metern Höhe stecken im Genehmigungsverfahren.

Weder seien seit dem Lüneburger Urteil vorgesehene Windparks ausgebremst worden noch hätten Projekte außerhalb von Vorrangflächen genehmigt werden müssen, teilte Kreissprecherin Anja-Carina Riechert mit.

Heilung – alle Tieffluggebiete mit der Bundeswehr neu besprochen

Mit dem neuerlichen Satzungsbeschluss ist der Regionalverband allerdings noch nicht aus dem Schneider. Erst einmal muss das Amt für regionale Landesentwicklung das überarbeitete Papier genehmigen. Das soll schneller gehen als 2020. Allerdings hatten die monatelangen Prüfungen von damals das Debakel vor dem Oberverwaltungsgericht nicht verhindert.

Aus Sicht des Regionalverbands sind die gerichtlich festgestellten Mängel der Windkraft-Pläne beseitigt. Es gibt den fehlenden Satzungsbeschluss. Und inhaltlich klärte der Regionalverband Sprecherin Gisela Noske zufolge mit dem zuständigen Infrastrukturamt der Bundeswehr noch einmal alle fünf konfliktträchtigen Hubschrauber-Tiefflugstrecken im Kreis Gifhorn. Im Ergebnis ändert sich in drei Vorrangflächen gar nichts. In Stöcken und eben in Seershausen müssten Flächen teilweise verringert, Rotorstandorte teilweise verändert werden. „Die Vorranggebiete bleiben voll nutzbar, und die Mindestgröße von 50 Hektar ist erfüllt“, versicherte Noske.

Allein: Das ist strittig. Die juristisch erfolgreiche Samtgemeinde Meinersen hielt zwar still. In sechs dürren Zeilen einer amtlichen Mitteilung für den Rat erwähnte die Kommune mehr als zwei Monate nach der Leipziger Entscheidung den juristischen Sieg. Man erwarte nun eine Online-Info des Regionalverbands zur weiteren Vorgehensweise.

Die Bürgerinitiative Seershausen will erneut klagen

Die Bürgerinitiative Seershausen als Initiator der Klage ist dagegen auf der Zinne. Sprecher Dirk Pollmeier sagt: „Der Regionalverband riskiert eine zweite Klage.“ Juristen sähen „höchste Aussicht auf Erfolg“. Denn: Der neue Beschluss hätte wie vorher schon zweimal für ein Beteiligungsverfahren offengelegt werden müssen. Dann wäre auch deutlich geworden, dass das umstrittene Seershausener Gebiet sich von 108 auf 43 Hektar verkleinere, wenn es überhaupt genutzt werden könne. Damit unterschreite es die Mindestgröße von 50 Hektar. Pollmeier: „Man müsste es eigentlich streichen.“ Weil die BI selbst nicht klagen könne, suche man das Gespräch mit der Gemeinde und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz.

Richtig viel gewonnen haben die Seershausener wohl nicht. Pollmeier gibt sich realistisch: „Der Regionalverband agiert dreist. Auch eine neue Klage vor dem Oberverwaltungsgericht braucht Zeit. So überbrücken sie die Zeit bis zu ihrem neuen Programm.“