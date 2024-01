Wolfsburg. Am Samstagabend rückten Wolfsburger Einsatzkräfte zu Laubenbränden aus. Es brannte auf dem Gelände des Kleingartenvereins Am Schäferbusch.

Erneut ist es in einem Wolfsburger Kleingartenverein zu Laubenbränden gekommen. Laut Polizei wurden am Samstagabend zwei Gartenlauben auf dem Gelände des Kleingartenvereins Am Schäferbusch in der Reislinger Straße zerstört. Gegen 21.14 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Es ist nicht der erste Laubenbrand in Wolfsburg, auch nicht der erste an der Reislinger Straße.

Polizei Wolfsburg ermittelt wegen Brandserie

Die Feuerwehr konnte die beiden brennenden Gartenlauben zwar löschen, jedoch nicht vor einem Totalschaden retten. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei wurden Anwohner zweier naheliegender Wohnhäuser vorsorglich evakuiert - Grund war die starke Rauchentwicklung samt Funkenflug.

Die Polizei geht davon aus, dass auch diese Brände mit einer Serie von Laubenbränden in Wolfsburgs Kleingärten in Verbindung stehen. Ermittler hoffen, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise: (05361) 46460. Wie es um den Ermittlungsstand bestellt ist und wie die Kleingartenvereine sich in Wolfsburg wappnen, lesen Sie hier.