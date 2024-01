Braunschweig. Landwirte rufen zu Demos auf. Hunderte sind bereits unterwegs. Was in der Region Braunschweig-Wolfsburg passiert, lesen Sie im Ticker.

An diesem Montag startet in Niedersachsen nach den Weihnachtsferien die Schule wieder. Es ist ein sorgenvoller Montag. Nicht nur, weil das Hochwasser den Schulstart beeinflussen dürfte – sondern auch die Bauern-Proteste sorgen für Sorge, dass Schüler nicht oder verspätet zum Unterricht erscheinen. Die Proteste der Landwirte werden sich an diesem Montag zum Wochenbeginn durch die gesamte Republik ziehen. Auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Hier lesen Sie alles über die Entwicklungen auf den Straßen, Sperrungen, Staus und Gründe für den Bauern-Protest.

7:31 Uhr: Auch in Gifhorn kommt es im Bereich der Ausfahrt A39 Tappenbeck nach Angaben der Polizei Gifhorn zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

7.29 Uhr: Laut Polizeiangaben werden die B1 und die K4 zwischen Lauingen und Königslutter momentan von Traktoren blockiert.

7:25 Uhr: Nach Angaben der Polizei Wolfsburg kommt es aktuell in Vorsfelde und Ochsendorf zu Blockaden durch Trecker. Betroffen sind die Kreisel an der B188 und L290.

7.03 Uhr: Und nun sind Sie am Zug: Wo fallen Ihnen am Morgen Blockaden auf? Machen Sie vielleicht bei Blockaden mit? Schicken Sie uns gern Ihre Fotos und Meinungen zur Trecker-Demo unter redaktion.online-bzv@funkemedien.de. Wir freuen uns über jede Mail.

6.57 Uhr: Wir erfahren von unserem Reporter: Auch Rennau ist dicht. Der Kreisel zu Amazon werde nur gelegentlich geöffnet. Das schreibt auch die Polizei via X/Twitter. Auf der Bundesstraße 6 indes aus Hildesheim in Fahrtrichtung Salzgitter gibt es Behinderungen durch langsam fahrende Trecker. Es gibt überall bereits lange Staus.

6.52 Uhr: Nun hat es auch unsere Region erwischt: Nach Angaben der Autobahnpolizei sind die Auffahrten der A2 in Königslutter und der Autobahn 39 in Scheppau dicht. Die Blockaden dauern wohl bis 9.30 Uhr. Die Beamten erkunden derzeit, ob eingegangene Meldung rund um Blockaden in Weyhausen und Rennau stimmen.

6.43 Uhr: Nach Angaben unseres Reporters sind mehrere Auffahrten der Autobahn 7 und Autobahn 38 im Süden Niedersachsens, dem Landkreis Göttingen, bereits von den Landwirten blockiert. Unter anderem seien die Auffahrten in Drammetal, Seesen, Hannoversch Münden und Northeim betroffen.

6.23 Uhr: Im Kreis Helmstedt haben sich am Sonntagabend mehrere Landwirte getroffen, um ihren Unmut kund zu tun. Mit Mahnfeuern haben sie auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht.

6.03 Uhr: Die Demonstrationen der Landwirte am heutigen Montag sind wahrlich nicht die ersten in unserer Region. Bereits kurz vor Weihnachten rollten mehr als 300 Traktoren über den Braunschweiger Bohlweg, auch in Wolfsburg gab es vor der Volkswagen-Arena eine Demonstration, und auch in Gifhorn kamen Landwirte zusammen.

5.57 Uhr: Hoffen wir, dass die Proteste heute friedlich bleiben. Leider gab es in den vergangenen Tagen bekanntermaßen mehrere Vorfälle, bei denen einige Demonstranten mit der Art und Weise ihrer Forderungen über das Ziel hinausschossen. Bekanntestes Beispiel wohl die Blockade gegen Bundesumweltminister Robert Habeck, den die erzürnten Landwirte nicht von einer Fähre in Schleswig-Holstein ließen. Aber auch in Niedersachsen ging es einen Schritt zu weit: In den Kreisen Northeim und Holzminden standen Galgen mit einem Ampel-Logo an der Straße. Der niedersächsische Landesumweltminister Christian Meyer reagierte bei X/Twitter aufgebracht.

5.52 Uhr: Durch Danndorf in der Samtgemeinde Velpke rollte der morgendliche Pendelverkehr an. Um sechs Uhr wollen sich die Landwirte aus dem Nordkreis auf dem Parkplatz bei Norma treffen, um gemeinsam über Wolfsburg nach Braunschweig zu fahren. Punkt 5.30 Uhr rollt der erste Schlepper schon vor.

5.48 Uhr: Wir blicken aber auch noch einmal, bevor es richtig los geht, auf die lokalen Planungen. Wie gesagt: Bis ins letzte Detail kann der Ablauf solcher Groß-Aktionen nicht vorhergesagt werden, aber ein paar Zeiten und Vorhaben sind schon fix. Was ist also geplant in der Region? Hier unsere Berichte aus Wolfsburg, Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel, Gifhorn, Helmstedt und dem Harz.

5.42 Uhr: Jana Sievers ist es auch, die ausführlich zusammengefasst hat, was heute in der gesamten Region droht. Sperrungen von Autobahnzufahrten sind möglich, Schüler könnten zu spät zur Schule kommen, die Braunschweiger Innenstadt wird spätestens ab 11 Uhr durch die Trecker wohl rappelvoll werden. Ihren Vorab-Bericht „Sperrungen und Stau in Braunschweig und Region“ lesen Sie hier.

5.37 Uhr: Worum geht es den Landwirten bei ihren Protesten eigentlich? Warum rollen Sie heute zu Hunderten allein in unserer Region auf den Straßen und blockieren die übrigen Verkehrsteilnehmer? Unsere Reporterin Jana Sievers erklärt die Hintergründe der Demos.

5.30 Uhr: Guten Morgen zusammen. Der Tag des Mega-Bauern-Protests ist da. Auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg werden Hunderte Landwirte unterwegs sein und gegen die Maßnahmen der Bundesregierung protestieren. Wie genau dieser Tag abläuft, ist noch unklar. Wir werden allerdings versuchen, sämtliche Fragen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bis ins letzte Detail geklärt sind, den ganzen Tag über in diesem Ticker zu beantworten. Wir sind mit unseren Reportern in der gesamten Region unterwegs, natürlich bei der Kundgebung vor dem Braunschweiger Schloss, die um 13 Uhr stattfinden soll, aber auch in den Kreisen Helmstedt, Wolfenbüttel, Peine und Gifhorn, in den Städten Wolfsburg und Salzgitter. Wir werfen außerdem immer wieder Blicke in den übrigen Teil Niedersachsens, in die gesamte Bundesrepublik. Dieser 7. Januar wird definitiv ein besonderer in diesem noch jungen Jahr 2024. Verfolgen Sie die Geschehnisse gern mit uns.