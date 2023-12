Braunschweig. Am frühen Mittwochmorgen ist es in der Wallstraße zu einem Raub gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Braunschweig ist am Mittwochmorgen ein 35-Jähriger aus Goslar ausgeraubt worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach wurde der Mann in der Wallstraße gegen 4.40 Uhr zunächst von einem Unbekannten angerempelt. Bei der anschließenden Rangelei fiel die Geldbörse des 35-Jährigen auf herunter. Dabei verteilte sich Geld auf dem Boden. Der unbekannte Rempler nutzte den Moment, bückte sich nach dem Geld und ergriff samt Beute die Flucht in unbekannte Richtung.

Polizei Braunschweig hofft auf Zeugen

Nun sucht die Kriminalpolizei nach dem Dieb. Er war dunkel gekleidet, zirka 1,80 Meter groß und hatte schwarzes, lockiges Haar. Hinweise: 0531-476 2516.

red