Braunschweig. Das Regionalliga-Team unterliegt Büppel mit 1:2 und bleibt Schlusslicht. Immerhin gibt die personelle Situation Grund zur Hoffnung.

Büppel macht’s schon wieder. Als hätte der späte 4:3-Knockout zu Saisonbeginn gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Friesland nicht schon genug wehgetan, kassierte die erste Fußball-Frauenmannschaft von Eintracht Braunschweig auch auf heimischen Geläuf eine späte Packung. Beim 1:2 in der Regionalligapartie am Sonntag war ein Offensivtor von Melisa Bal für die schlechteste Defensive der Liga zu wenig.

Keinen Hehl aus der Enttäuschung macht auch Eintrachts Trainer Michael Schulz, der im Status auf dem Kommunikationsdienst WhatsApp die Lehre: „Nicht die Menschen, die immer gewinnen, sind die stärksten, sondern die, die niemals aufgeben“, postete. Der Trainer war zuvor frohen Mutes gewesen – durch die rege Trainingsbeteiligung unter der Woche sowie die Rückkehr von Victoria Wiedermann und Franziska Knopp, die sich nach ihren Verletzungspausen als Hoffnungsträgerinnen zurückmeldeten. Gerade Knopp hatte zuletzt im Juni das Aufstiegsspiel zur Regionalliga bestritten. Nach der langen Pause wirkt sie wie eine Neuverpflichtung.

Braunschweig bekommt zwei Neuverpflichtungen

Apropos, auch in Transferaktivitäten kann Schulz Positives vermelden. So stoßen mit Julia Meißner und Lotta Bierschwall zwei Spielerinnen zum Team, die diesem sportlich sofort weiterhelfen können. Das wird auch dringend nötig sein, ist der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz durch den Sieg von Jesteburg-Bendestorf im Parallelspiel schon auf fünf Punkte angewachsen. Am Sonntag war der Druck durch die gute Trainingswoche und der dringlichen sportlichen Lage auch so groß. Vielleicht kam die Eintracht deshalb in der ersten Hälfte überhaupt nicht ins Spiel. „Wir haben gar nicht richtig stattgefunden“, haderte Schulz mit der mutlosen Vorstellung seiner Löwinnen. Passend dazu sorgte ein unnötiger Fehler für die Führung der Gäste (18.). Nach einem missglückten Querpass reagierte die Defensive zu langsam, wodurch Büppel einen Konter zum 0:1 setzte. „Ich kann mir nicht erklären, wo diese erste Hälfte herkam“, sagte Schulz, der dem Team noch vor dem Spiel eingeredet hatte, dass es Büppel schlagen werde.

Entsprechend laut und deutlich wurde der Trainer in der Pause. Auch taktisch stellte Schulz um und brachte mit Wiedermann seine Rückkehrerin. Die übernahm im Mittelfeldzentrum direkt Verantwortung und war so mitverantwortlich für die sportliche Wiedergeburt der Eintracht. Der BTSV belohnte sich mit dem Ausgleich (70.). Kurz schien es, als würde alles gut. Im hektischen weiteren Spielverlauf wurden die Blau-Gelben dann aber wieder mit der bisherigen Saison konfrontiert. In dieser fanden unwahrscheinlich viele Standards den Weg ins Löwen-Tor, auch diesmal. Marah Schaar nickte nach einem Freistoß am zweiten Pfosten zur wiederholten Gästeführung ein (76.). Die späte Rückantwort blieb trotz Sturmläufen aus.

Eintracht muss am ersten Adventswochenende unbedingt punkten

Unbedingt punkten muss die Eintracht nun beim Abstiegsduell in Bendestorf am ersten Advent. Die Durchführung steht in diesem Jahr aufgrund des Naturrasens vor Ort noch in der Schwebe. Mit von der Partie wären dann aber immerhin beide Neu-Löwinnen.

Tore: 0:1 Herzberg (18.), 1:1 Bal (70.), 1:2 Schaar (76.).

Eintracht: Würmel – Ahl (45. Wiedermann), Farr, Fries (90. Brühler), Koschick – Bürger, Kaufmann, de Gala (40. Lange), Bal (80. Riemer), Holzenkamp – Klebe.