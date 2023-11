Helmstedt. Rewe darf 15 einstige „Mein Real“-Märkte nach der Insolvenz übernehmen. Der Standort Helmstedt ist nicht dabei. Was bedeutet das?

Böblingen, Erfurt, aber auch Wernigerode oder Salzgitter-Thiede stehen auf der Liste, die das Bundeskartellamt unlängst herausgegeben hat. Konkret handelt es sich um 15 ehemalige „Mein Real“-Märkte, deren Zukunft nach der Insolvenz ungewiss war. Jetzt dürfen deren Kunden und Mitarbeitende darauf hoffen, dass Rewe diese Märkte weiterführen wird. Zumindest spricht aus Sicht des Kartellamtes nichts gegen den von Rewe beabsichtigten Erwerb, was Anlass für vorsichtigen Optimismus gibt. Während an diesen 15 Standorten also wieder Bewegung zu erkennen ist, bleibt der Helmstedter Markt erneut außen vor, die Aussichten hier passen zum Novemberwetter: nebelhaft bis düster.

Übernahme durch Rewe hängt auch davon ab, ob Einigung mit Vermietern erzielt werden kann

Ob nach der kartellrechtlichen Freigabe tatsächlich eine Übernahme der Standorte durch Rewe erfolgt, ist noch von verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem von einer Einigung zwischen Rewe und den bisherigen Vermietern. Die 15 Standorte sind Teil der verbliebenen 62 „Mein Real“-Standorte der Real GmbH, die von der Investmentgesellschaft SCP kontrolliert wird. Die Real GmbH befindet sich aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten seit Ende September 2023 in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung (wir berichteten).

Ende September war für die verbliebenen 62 „Mein Real“-Märkte Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt worden. (Symbolbild) © dpa | Matthias Bein

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, erklärte dazu: „Die Übernahme der 15 ‚Mein Real‘‚-Standorte durch Rewe ist in allen betroffenen Markträumen wettbewerblich unproblematisch. Wir wollen dort, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher einkaufen, genügend Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Lebensmitteleinzelhändlern erhalten. Dem trägt unsere Freigabe Rechnung.“ Zu berücksichtigen sei bei der Prüfung auch gewesen, dass „Mein Real“ bei der Warenbeschaffung bereits umfassend mit Rewe kooperiert.

Ausverkauf der Real-Märkte ist schon weit fortgeschritten

In der Vergangenheit hatte das Amt schon andere Standorte, für die sich Übernahmeinteressenten gefunden hatten, überprüft. Damals waren die Märkte noch unter der Marke „Real“ geführt worden. Bereits im Dezember 2020 hatte Kaufland Standorte übernommen, im März 2021 folgten weitere Märkte, die an die Edeka gingen, auch Globus gehörte zu den Unternehmen, die sich für vorherige Real-Standorte interessierten. Mehr als 63 Standorte, darunter der in Helmstedt, waren zunächst als „Mein Real“-Märkte weitergeführt worden. Bis auch deren Betreibergesellschaft, die Real GmbH, Ende September Insolvenz anmeldete. Nach aktuellem Stand bleiben jetzt noch knapp 50 Märkte übrig, für die sich keine klarere Perspektive abzeichnet.

Real GmbH will sich zur Zukunft des Marktes in Helmstedt nicht äußern

Auf unsere Nachfrage, wie es in Helmstedt weiter gehen soll, hatte die Pressestelle der Real GmbH schmallippig reagiert und auf alle Fragen nur geantwortet: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu einzelnen Standorten äußern können.“ Das war am 3. Oktober. Mehr als einen Monat später wird weiter „gemauert“: „... vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussagen zu einzelnen Standorten tätigen können.“

An die Beschäftigten zu denken, hat da niemand auf der Agenda. Verdi-Gewerkschaftssekretär Leon Huesmann zur Informationspolitik des Unternehmens.

Dr. Christian Gerloff war vom Amtsgericht Düsseldorf als vorläufiger Sachwalter in dem Insolvenzverfahren bestellt worden und leitet die Fragen aus Helmstedt zum Stand des Verfahrens unbeantwortet an „Mein Real“ weiter. Von dort kommt erneut eine Absage, keine weiteren Informationen zu diesem Zeitpunkt. Auch Betriebsrat und die Gewerkschaft Verdi kommen nicht weiter. „Wir haben keine neuen Informationen“, bestätigte Verdi-Gewerkschaftssekretär Leon Huesmann auf Nachfrage.

Insolvenzverfahren könnte sich noch länger hinziehen

Insgesamt sieht es ganz so aus, als sollen die Mitarbeitenden mit dieser Unsicherheit in die Weihnachtszeit geschickt werden. Der Gewerkschaftsmann kritisiert die Informationspolitik des Unternehmens: „An die Beschäftigten zu denken, hat da niemand auf der Agenda.“ Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung hat zum Ziel, den Geschäftsbetrieb an den verbliebenen „Mein Real“-Standorte aufrechtzuerhalten und Zeit zu gewinnen, um Übernahmeinteressenten zu finden. Die Rosinen sind mittlerweile aus dem Kuchen herausgepickt. Die Gehälter von mehr als 5000 Mitarbeitenden zahlt derzeit die Agentur für Arbeit. Das Beispiel Galeria-Kaufhof, so Huesmann, habe aber gezeigt, wie lange sich solche Verfahren ziehen können: „Da gab es gefühlt alle zwei Jahre eine Insolvenz.“

Auch in Helmstedt wurde der Kassenbereich umgebaut

In Helmstedt ist von der „Investitionsoffensive bei mein real“, die das Unternehmen im März dieses Jahres angekündigt hatte, bislang nicht viel angekommen. In allen „Mein Real“-Märkten waren die Kassensysteme umgestellt und die Kassenbereiche umgebaut worden – so auch in Helmstedt. Außerdem gab es eine neue Beschilderung am Gebäude, ansonsten aber blieb alles weitestgehend beim Alten. Erneuerung sieht jedenfalls anders aus.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!