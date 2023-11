Braunschweig. Allein in Braunschweig fallen an einem Herbsttag neun Tonnen Laub an. Für Alba-Mitarbeiter ist das eine Herausforderung.

Mehrere Reihen Linden säumen auf rund 700 Metern Länge den Rand des Mönchewegs in der Braunschweiger Südstadt. Abgefallene Blätter in unzähligen Gelb- und Brauntönen bedecken wie frisch gefallener Schnee den Fußweg und die Straße. Ein leichter, aber kühler Wind wirbelt einzelne Blätter ab und zu auf, lässt sie vor dem grauen Hintergrund des Herbsttages in der Luft tanzen.

Sieben Mitarbeiter der Alba Braunschweig – allesamt Männer – haben auf der Straße viel zu tun: Sie sammeln am Morgen und Vormittag das ganze Laub auf einer Straßenseite in der Lindenbergsiedlung ein. „Von der Laubmenge ist das hier ist eine der schlimmsten Straßen in Braunschweig“, sagt Alba-Mitarbeiter Tobias Köpperwien.

Der Möncheweg ist 2,5 Kilometer lang und verbindet die Lindenbergsiedlung mit Mascherode. Im Bereich, in dem die Arbeiter im Einsatz sind, verfügt die Strecke über eine Fahrspur in jede Richtung, am Rand ist auf beiden Seiten ein Parkstreifen. Verschiedenste Häuser stehen dort am Möncheweg – Mehrfamilienhäuser, Gewerbegebäude, Kitas und auch eine Kirche. Neben der Straße liegt ein Grünstreifen mit den Linden und ein breiterer Fußweg. Morgens um acht ist es dort ruhig, nur vereinzelt parken noch Kleinwagen an der Straße.

Um sechs Uhr geht es für die Alba-Mitarbeiter in Braunschweig los

Für die Straßenreiniger beginnt der Arbeitstag um sechs Uhr. Fertigmachen und dann zur Einsatzstelle fahren, wo sie ungefähr um halb-sieben angekommen seien, berichtet Köpperwien. Vier Arbeiter sind – neben der neongelben Arbeitskleidung, die alle tragen – mit großen Laubbläsern ausgestattet. Der große Motor und der dazugehörige Tank werden mit Schultergurten wie ein Rucksack getragen. Sie pusten das Laub vom Fußweg und der Fahrbahn, am Straßenrand zu Haufen zusammen. Zwei Arbeiter fegen mit Rechen die etwas weiter fortgeblasenen Blätter zu den übrigen.

Etwas hinter ihnen fährt ein spezieller umgebauter Müllwagen langsam den Rand der Straße ab. Das Besondere an dem Fahrzeug ist der riesige Staubsauger, der am Heck montiert ist. Ein Arbeiter saugt damit die sorgfältig zusammengetragenen Laubhaufen ein. „Das Laub wird aufgerüsselt, sagen wir“, scherzt Köpperwien. Die Technik sei zwar schon etwas älter, funktioniere aber immer noch am besten. „Gearbeitet wird in der Frühschicht bis circa 14 Uhr, dann übernimmt die Spätschicht. Und auch nachts fahren noch Mitarbeiter mit Kehrmaschinen“, sagt Köpperwien.

Mächtig Laub aufwirbeln: Die Alba-Mitarbeiter haben im Herbst viel zu tun. © Justus Bode | Justus Bode

Auf dem Möncheweg schaffe eine Schicht an einem Tag ungefähr eine Seite der Straße. Eine gesamte Straßenseite zu erledigen, sei wichtig, meint der Alba-Mitarbeiter. „Sonst verteilt der Wind das übrige Laub wieder überall und wir können von vorne anfangen.“

Laubkolonne startet am 23. Oktober

Damit der Wind ihnen bei der Arbeit nicht in die Quere kommt, arbeiten die Straßenreiniger auch so, dass sie dabei Rückenwind haben. So hilft der Wind ihnen bei der Arbeit, anstatt sie hinauszuzögern und schwerer zu machen. „Ein bisschen Erfahrung gehört bei der Arbeit schon dazu“, meint Köpperwien. Der kühle Wind, der am Morgen über die Straße weht, lässt ihn während des Gesprächs frösteln. Während der Arbeit werde einem aber schnell warm, sagt er.

Die Laubkolonne arbeitet seit dem 23. Oktober daran, die ganzen herabfallenden Blätter einzusammeln – eingesetzt wird sie in den Straßen, wo besonders viel Laub anfällt. Wann die Stadtreinigung mit der Laubbeseitigung anfängt, ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. In diesem Jahr seien sie erst etwas später gestartet, sagt Köpperwien. „Der Sommer war feucht und bisher gab es kaum Nachtfrost. Da sitzt das Laub länger an den Bäumen.“

Am meisten zu tun gibt‘s im Herbst

Der Herbst sei für die Stadtreinigung die stressigste Zeit des Jahres. An einem Tag kämen im Braunschweiger Stadtgebiet rund neun Tonnen Laub zusammen. „In manchen Straßen könnte man die Arbeit gar nicht mit einer normalen Kehrmaschine leisten“, sagt Köpperwien, „nach zehn Metern wäre sie voll und müsste erstmal zum Leeren fahren.“

Mit Gehörschutz und in neongelber Kleidung geht es in der Braunschweiger Südstadt zur Sache. © Justus Bode | Justus Bode

Während einer kurzen Raucherpause um kurz vor neun besprechen die Arbeiter, was sie in ihrer Pause essen wollen. Die Vorfreude auf das Essen ist groß: „Ich hab echt Hunger“, sagt einer. „Am besten wäre jetzt ‘ne Haxe“, ergänzt ein anderer. Was es normalerweise zu essen gibt? „Meistens Brötchen und eine Currywurstoder etwas Mitgebrachtes – die Klassiker halt.“

Festgefahrene Blätter beseitigt die Kehrmaschine

Heute aber wollten sie in eine Kantine fahren, die hier gleich in der Nähe sei, beschließen sie – oder zum Supermarkt. Während der Arbeit sind Unterhaltungen für die Männer ansonsten schwierig, sie alle tragen einen Gehörschutz gegen das ständige Dröhnen der Laubbläser und des Staubsaugers. Die Rucksäcke mal für fünf Minuten ablegen zu können, ist angenehm: „Auf Dauer sind die echt schwer“, sagt einer der Arbeiter.

Nach dem Essen geht es dann weiter: Bis zur Pause haben sie rund ein Drittel der Straßenseite vom Laub befreit. Und das gründlich: Nur noch einzelne Blätter liegen dort, wo die Arbeiter fertig sind, manche auch ganz frisch von den Bäumen geweht, die noch nicht ihr ganzes Laub verloren haben. Der Fußweg und der Rasen am Straßenrand, die vorher unter einer dicken Laubschicht verborgen waren, sind wieder zu sehen. Lediglich auf der Straße bleibt etwas mehr liegen – festgefahren von den Autos und Bussen, die ständig an den Arbeitern der Laubkolonne vorbeifahren. „Da kümmert sich dann im Anschluss noch eine Kehrmaschine drum, dann ist das auch weg“, sagt Tobias Köpperwien.

Aus dem Laub wird Biogas

Wenn die alten Blätter auf der Straße und dem Fußweg nass werden, wird es glitschig. Das stellt eine Unfallgefahr für Autofahrer und Fußgänger dar. Außerdem verstecken sich Stöcke, Schlaglöcher und andere Stolperfallen unter der Laubschicht. Deshalb müsse alles entfernt werden, sagt Köpperwien. „Aus dem Laub stellen wir in Watenbüttel Biogas her.“ Dort betreibt die Albaein Biomassezentrum. „Mit dem Biogas werden dann Wärme und Strom produziert“, erklärt der Alba-Mitarbeiter. Die Reste, die nach der Biogasherstellung übrig blieben, würden anschließend kompostiert. So könne das Laub gleich mehrfach wiederverwendet werden. Und Laub kommt jedes Jahr im Herbst einiges zusammen: In Braunschweig werfen die rund 25.000 Bäume am Straßenrand zusammen über 1000 Tonnen ab.

Neben der Laubkolonne kümmert sich auch die normale Straßenreinigung um die Beseitigung der alten Blätter. Zusätzlich arbeite die Kolonne an mehreren Samstagen im Herbst auf den Hauptstraßen. „Die üblichen Verdächtigen sind der Ring und die Saarstraße“, sagt Köpperwien. An den Samstagen seien dann 15 Mitarbeiter, der Laubsauger-Müllwagen und auch eine Kehrmaschine im Einsatz. Weggekehrt wird das Laub, bis nichts mehr nachkommt – zumindest für dieses Jahr. Im nächsten geht es wieder von vorne los.