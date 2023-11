Wolfsburg. Neben einem neuen Passat gibt’s bei Volkswagen für die Generation E nun den ID.7 – zunächst als Limousine und dann erstmals als Kombi.

Das neue Topmodell, der Volkswagen ID.7, misst knapp fünf Meter und startet zu Preisen ab zunächst 56.995 Euro als Limousine. Schon die bietet neben fünf Sitzplätzen laut VW 532 Liter Kofferraum. Der ID.7 sei eines von insgesamt elf neuen E-Modellen, die VW bis 2027 auf den Markt bringen werde, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns.

In Europa ist der neue VW bereits bestellbar, auf den Markt kommt er jedoch weltweit. Wer mehr Platz braucht, der muss bis nächsten Sommer warten: Dann kommt der ID.7 als erstes Wolfsburger E-Modell auch als Kombi, der künftig Tourerstatt Variant heißt.

Es ist das bislang größte ID.-Modell des Konzerns – und bringt einige Neuerungen mit sich. „Unser neues Top-Modell ID.7 zeigt, wie wir Elektromobilität langstreckentauglich und komfortabel machen. Die Limousine bietet Top-Qualität, intuitive Bedienung und Effizienz, die Spaß macht“, wird Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen, zitiert.

Das ist neu am VW ID.7

So hat das neue Modell beispielsweise als einziges Fahrzeug seiner Klasse serienmäßig ein Augmented-Reality-Head-up-Display an Bord. Bedeutet: Relevante Informationen werden in das Sichtfeld der Fahrenden projiziert. So muss er seinen Blick nicht mehr von der Straße nehmen. Auch das Infotainmentsystem hat Volkswagen mit seinem im Durchmesser 38 Zentimeter großen, optisch frei stehenden Touch-Display neu konzipiert.

Generell setze das Design des neuen Modells in der ID-Familie auf fließende, kraftvolle und klare Linien. So ist die Frontpartie weitgehend geschlossen. „Das Design prägen hier besonders die dreidimensional gestaltete Haube und die LED-Scheinwerfer mit ihrer jeweils oben im Gehäuse integrierten, schmalen LED-Leiste für das Tagfahrlicht und die Blinker.“ Weiter heißt es: „Stilprägend für das Design der Silhouette ist die Charakterlinie unterhalb der langen Fensterbrüstung mit ihrem scharfen Undercut. Sie verleiht der Seitenpartie eine kraftvolle, positive Spannung.“ Laut VW sind es die Proportionen, die den ID.7, der in der Länge 4961 mm misst, seitlich elegant und kraftvoll wirken lassen.

Kommendes Jahr kommt der ID.7 als erstes Wolfsburger E-Modell auch als Kombi raus. © VOLKSWAGEN | Volkswagen

Mehr Sitzkomfort, bessere Klima-Leistung und Online-Sprachsteuerung: Der ID.7 hat einiges zu bieten

Auch in Sachen Klima- und Sitzkomfort hat der ID.7 einiges zu bieten. Durch automatisch gesteuerte Luftausströmer mit elektronischen Stellmotoren sowie neuen, optionalen ergoActive-Sitzen mit einer neuen Druckpunktmassage und einer ebenfalls automatischen Klimatisierung bietet der ID.7 einen Klima- und Sitzkomfortauf dem Level der Oberklasse, heißt es seitens des Konzerns.

Neu ist außerdem die natürliche Online-Sprachsteuerung, mit der Fahrerinnen und Fahrer mit dem ID.7 interagieren können. Sie reagiere ähnlich umfassend und interaktiv auf Bedienhinweise und Fragen wie die Sprachassistenten aktueller Smartphones.

Volkswagen-Modell ID.7 erreicht bis zu 180 Stundenkilometer – starke Beschleunigung, schnelles Laden

Von 0 auf 100 km/h kommt das neue VW-Modell in 6,5 Sekunden. Der Heckmotor leistet 210 kW/286 PS, und die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h erreicht. Wem das nicht reicht, dem stellen die Niedersachsen einen ID.7 GTX mit Allrad und zwei Motoren in Aussicht.

Fix ist der ID.7 auch im Laden. „An DC-Schnellladesäulen kann unter optimalen Verhältnissen mit einer Ladeleistung von bis zu 175 kW in nur zehn Minuten Strom für bis zu 204 Kilometer (nach WLTP) in die Batterie fließen. Eine bis auf 10 Prozent geleerte Batterie kann dabei in etwa 28 Minuten wieder zu 80 Prozent geladen werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Reichweite soll auf mehr als 700 Kilometer steigen

Wegen des größeren Radstands kann laut VW auch eine Batterie mit mehr Kapazität installiert werden. Neben einem 77 kWh großen Akku zum Start wird es deshalb bald auch eine Version mit 85 kWh geben. Dann soll die Reichweite von aktuell 621 auf mehr als 700 Kilometer steigen. Auch beim Laden legt VW dann nach und erhöht die maximale Ladeleistung von 170 auf 200 kW, so der Hersteller weiter.

Gut reisen mit dem ID.7 – das hat sich der Konzern anscheinend auf die Fahne geschrieben. Denn dank des großen Radstands und der kompakt bauenden Antriebstechnik sowohl in der ersten als auch in der zweiten Sitzreihe bietet das neue ID-Modell viel Platz. Der Kofferraum kann bis zu 532 Liter fassen. Und wer länger unterwegs ist, kann sogar auf die Assistenzsysteme, wie den „Travel Assist“, zurückgreifen. In der Mitteilung heißt es dazu: „Auf Wunsch unterstützt der VW per ‚Travel Assist‘ auch den assistierten Spurwechsel auf der Autobahn. Der Fahrer überwacht das jeweilige Fahrmanöver, wird aber spürbar entlastet. Auch beim Parken: Das kann der ID.7 auf verschiedene Arten selbständig erledigen.“ So könne sich der ID.7 beispielsweise mit der Memory-Funktion des Parkassistenten wiederkehrende Parkmanöver merken.

dpa/cwo