Helmstedt. Die Tat soll sich 2019 auf Hochzeitsreise ereignet haben. Der angeklagte Gynäkologe bestreitet das und sagt, seine Ex-Frau würde lügen.

Am Landgericht Braunschweig wird regelmäßig über Taten verhandelt, bei denen einem in Gedanken an die möglichen physischen und psychischen Leiden der Opfer kalte Schauer über den Rücken hinunterlaufen. Dieser Fall gehört dazu: Ausgerechnet gegen einen Mediziner werden schwere Vorwürfe erhoben. Auf Hochzeitsreise soll der Frauenarzt, der bis 2022 im Kreis Helmstedt angestellt war, ein Stück aus dem Jungfernhäutchen seiner Braut herausgeschnitten haben.