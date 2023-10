Peine. Zwei Betrüger meldeten sich bei einem Ehepaar im Kreis Peine. Die Eheleute aber reagierten pfiffig. Am Ende griff die richtige Polizei zu.

Bekloppte Geschichte, bemühte Betrüger, ein pfiffiges Ehepaar, am Ende gab es Festnahmen: Bei einem Ehepaar in Röhrse (Kreis Peine) klingelte am Freitagnachmittag das Telefon: Gegen 16 Uhr rief angeblich die Polizei an. Grund: In der Nachbarschaft wurde angeblich mehrfach eingebrochen. Dabei, so behaupteten die falschen Polizisten, habe man einen Zettel gefunden, auf dem auch die Adresse des angerufenen Ehepaares stand.

Man müsse also davon ausgehen, dass bei den 57-Jährigen als nächstes eingebrochen werde. Und damit dabei kein Geld und keine Wertsachen gestohlen werden könnten, sollten die Eheleute doch alles in einen Schuh packen und den dann vor die Haustür stellen. Das Ehepaar bemerkte den Schwindel sofort und alarmierte die richtige Polizei. Allerdings: Zum Schein gingen die Peiner auf den Schwindel ein.

Betrugsanruf mit Funkverkehr im Hintergrund

Es folgten mehrere, teils sehr lange Telefongespräche, berichtet die richtige Polizei. Nebenbei sprachen sich die Eheleute mit ebendieser ab, sodass am Ende Polizisten die beiden Betrüger nahe dem Haus festnehmen konnten. Es handelt sich, so berichten die Beamten, um zwei 25 und 22 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Goslar. Beide bereits polizeibekannt.

Die Betrüger hatten nicht mit der Pfiffigkeit ihrer Opfer gerechnet, berichtet die Polizei weiter. Und auch wenn es nicht gerade seriös wirkt, dass Bürger ihre Wertsachen in einem Schuh vor die Haustür stellen sollen, so gaben sich die Männer ansonsten sehr viel Mühe, wie „richtige“ Polizisten zu wirken. Als Beispiel nennt die Polizei, dass bei den Telefonaten im Hintergrund Funkverkehr zu hören gewesen sei.

Polizei würde niemals Geld oder Wertsachen abholen

Die Polizei teilt bei dieser Gelegenheit nochmals mit, dass sie niemals Geld oder Wertgegenstände von Bürgern einfordern oder abholen würde. Auch wird die Polizei niemals telefonisch irgendwelche Auskünfte über den Verbleib oder die Aufbewahrung von Geld, Schmuck, Münzen oder anderen wertvollen Gegenstände erfragen.

red/ots