Salzgitter-Bad. Beleidigungen im Klassenchat, mehr Schüler, die kein Deutsch sprechen: Eine Schulsozialarbeiterin aus Salzgitter-Bad erzählt aus dem Schulalltag.

Manchmal schaltet Nadja Röttger sogar die Polizei ein: Weil jemand im Klassenchat übel beleidigt wird. Weil ein Schüler Oben-ohne-Fotos der Ex an Kumpels verschickt hat. Oder weil einer ungewollt Videos aufs Handy bekommt, die unter Kinderpornografie fallen. Wegen Problemen also, die es so nicht gab, als Röttger vor rund 15 Jahren als Sozialarbeiterin an der Dr.-Klaus-Schmidt-Hauptschule in Salzgitter-Bad anfing.