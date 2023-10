Jugendlicher schlägt Mann, Senior fährt seine Ehefrau um

Wolfenbüttel In Cramme schlägt ein Halbstarker grundlos einem Mann zwei Zähne aus. In Wolfenbüttel gibt es einen tragischen Unfall, berichtet die Polizei.

Von zwei besonderen Vorfällen berichtet die Polizei Wolfenbüttel am Dienstag. Zunächst war es in Cramme zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 3.30 Uhr war am Samstagmorgen ein 28-Jähriger in der Nähe des Regenrückhaltebeckens in der Breiten Straße unterwegs, als er einer Gruppe Jugendlicher begegnete.

Laut Polizei lief einer aus der vierköpfigen Gruppe plötzlich auf den Mann zu und schlug ihm völlig grundlos mit der Faust ins Gesicht. Der 28-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kinn, ihm wurden zudem zwei Zähne ausgeschlagen. Die Teenager flüchteten im Anschluss, nun sucht die Polizei Zeugen, die sich bei der Polizeistation in Schladen unter 05335/92966-0 melden können.

92-Jähriger fährt 89-jährige Ehefrau an

Bei einem tragischen Unfall sind in der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel am Montagvormittag zwei Senioren verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, versuchte ein 92-Jähriger, rückwärts einzuparken. Dabei übersah der Mann offenbar seine Ehefrau, die sich hinter dem Wagen befand. Der Mann erfasste die 89-Jährige mit seinem Mazda, sie stürzte zu Boden.

Als der Unglücksfahrer anschließend versuchte, seiner Gattin aufzuhelfen, kam auch er zu Fall und verletzte sich. Die Eheleute wurden stationär im Klinikum aufgenommen. Gegen den 92-Jährigen leitete die Polizei von Amts wegen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

