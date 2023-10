Junge Familie bei Autounfall im Kreis Gifhorn schwer verletzt

Eine junge vierköpfige Familie ist am Sonntagabend bei einem schlimmen Baumunfall auf der Bundesstraße 4 im Landkreis Gifhorn schwer verletzt worden. Laut Polizei Wittingen wurden der 34 Jahre alte Vater am Steuer und die Mutter auf dem Beifahrersitz in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt. Freiwillige Feuerwehrleute mussten sie aus dem demolierten Auto befreien und die Karosserie aufschneiden. Die zwei Kinder auf der Rückbank kamen glimpflicher davon.

Doch die gesamte Familie kam zur Versorgung in Krankenhäuser, die Kinder zusammen mit der Mutter, der Vater in eine zweite Klinik, um alle akut behandeln zu können.

Die Unfallursache ist offen. Bei Tagesanbruch ermittelt die Polizei weiter

Zu dem Unfall kam es am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr auf gerader Strecke im nördlichen Landkreis Gifhorn. Dort führt die Bundesstraße 4 über Sprakensehl und die Abfahrt Behren nach Breitenhees im Landkreis Uelzen. Warum der Ford der Familie, die in Richtung ihres Heimatkreises Dannenberg fuhr, samt kleinem Lastenanhänger ins Schlingern geriet und nach rechts von der Fahrbahn ausbrach, ist noch unklar. Die Spurensuche soll laut Polizei Wittingen am Montag bei Tageslicht weitergehen. „Im Moment ist es für uns ein klassischer Baumunfall“, sagte ein Wittinger Polizist am späten Sonntagabend.

Der Ford krachte seitlich gegen einen Straßenbaum und gilt erst recht nach Öffnung durch die Feuerwehr als Totalschaden. Die Feuerwehr holte die Opfer aus dem Unfallfahrzeug und sicherte die Strecke ab. Laut Polizei blieb die Strecke etwa zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr auf der Nord-Süd-Achse Lüneburg-Braunschweig wurde umgeleitet.