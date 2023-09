Staatsanwaltschaft: Peiner Armbrust-Attacke kein versuchter Mord

Polizeiwagen stehen nach der Armbrust-Attacke am Peiner Bahnhof. (Symbolbild)

Der Fall erregte im Juni über die Grenzen von Peine, wo sich die Tat abspielte, hinaus Aufmerksamkeit. Ein Mann hatte dort am Bahnhof mit einer Armbrust auf Menschen gezielt. In der Folge war sogar davon die Rede, dass der Schütze Jagd auf Migranten gemacht habe. Später äußerte sich das Opfer der Armbrust-Attacke und sprach davon, dass er Todesängste gehabt habe. Der Anwalt des Opfers sprach sogar von versuchtem Mord.

Dies sieht die Staatsanwaltschaft Hildesheim, die mit dem Fall betraut ist, anders. In einer Pressemitteilung schreibt sie, dass sie die Schussabgabe nunmehr als gefährliche Körperverletzung werte und im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen vom 17. Juni 2023 am Bahnhof in Peine nun beim Landgericht Hildesheim die Durchführung eines sogenannten Sicherungsverfahrens beantragt habe.

Pressemitteilung der Staastanwaltschaft Hildesheim zum Verfahren gegen Armbrust-Schützen von Peine

In der Pressemitteilung zum Verfahren gegen den Täter, dem Verbindungen zu einem Nazi-Verein nachgesagt werden, heißt es weiter: „Dem 29-jährigen Beschuldigten wird vorgeworfen, im Zustand der Schuldunfähigkeit eine gefährliche Körperverletzung und eine Bedrohung begangen zu haben. Dabei habe er sich am 17. Juni 2023 mit einer Armbrust bewaffnet zum Hauptbahnhof Peine begeben, wo er auf einen dort befindlichen Mann geschossen haben soll, in dessen Rücken der Pfeil dann steckenblieb.“

Während der Zeuge fliehen konnte, soll der Beschuldigte „diesen verfolgt haben, wobei er auf seinem Weg einen weiteren Mann unter Vorhalt der Armbrust bedroht haben soll. Dabei habe er den Eindruck erweckt, dass er mit der geladenen Armbrust auf den Kopf des weiteren Zeugen schießen werde“, schreibt die Staatsanwaltschaft Hildesheim in ihrem Statement. Der Beschuldigte habe sich jedoch kurze Zeit später wieder auf die Verfolgung des verletzen Zeugen gemacht, den er dann im Bahnhofsgebäude angetroffen habe. „Obwohl ihm eine weitere Schussabgabe möglich gewesen sein soll, hat er dann von der weiteren Tatausführung Abstand genommen“, konstatiert die Staatsanwaltschaft.

Armbrust-Schütze von Peine: Sicherheitsverfahren, weil weitere Straftaten laut Gutachten erwartbar sind

„Hinsichtlich eines versuchten Totschlages hat der Beschuldigte erkannt, dass die einmalige Schussabgabe nicht ausreichend ist, um den Tod des Zeugen herbeizuführen. Trotz der bestehenden Möglichkeit weitere Schüsse abzugeben, hat der Beschuldigte dann freiwillig weitere Handlungen eingestellt“, führt die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung weiter aus. Daraus schließt die Staasanaltshaft, dass der 29-Jährige „strafbefreiend vom versuchten Totschlag zurückgetreten ist.“

Nach der Armbrust-Attacke von Peine wurde ein psychiatrisches Gutachten über den Schützen eingeholt, das zu dem Ergebnis kommt, „dass der Beschuldigte aufgrund einer paranoiden Schizophrenie nicht in der Lage gewesen sein soll, das Unrecht seiner Handlungen einzusehen.“

Armbrust-Attacke am Bahnhof Peine: Staatsanwaltschaft für weitere Rückfragen bisher nicht verfügbar

Im Zuge dieser Schizophrenie habe der Täter Stimmen gehört, die „den Beschuldigten zur Tötung von Menschen aufgefordert haben sollen“, heißt es im Schreiben der Staatsanwaltschaft Hildesheim, die mit dem nun beantragten Sicheheitsverfahren erreichen will, „den Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen“, weil das besagte Gutachten zu dem Schluss komme, dass „weitere erhebliche Straftaten von dem Beschuldigten aufgrund der Erkrankung zu erwarten seien.“

Für weitere Rückfragen stand die Staatanwaltschaft bislang nicht zur Verfügung.