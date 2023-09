Vier Unfälle auf A2 bei Rennau - Fahrer stirbt bei Lkw-Brand

Zu vier Unfällen ist es am Montag auf der A2 bei Rennau gekommen. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt, ein Lkw-Fahrer starb.

8.51 Uhr: Zwei Lkw kollidieren - Lkw-Fahrer verbrennt

Laut Polizei fuhr gegen 8.51 Uhr ein Lkw im Baustellenbereich bei Rennau in einen weiteren Lastwagen. Das Führerhaus des auffahrenden Fahrzeugs fing daraufhin an zu brennen. Das Feuer breitete sich so schnell aus, dass für den eingeklemmten Fahrer jede Hilfe zu spät kam - er verbrannte in der Fahrerkabine. Der Fahrer des anderen Lkw blieb unverletzt.

Ein Seelsorger ist im Einsatz. Der brennende Lkw hatte laut Polizei vermutlich Batterien und Akkus geladen. Von der Ladung geht keine Gefahr aus. Der Brand ist noch nicht gelöscht.

Die Sperrung der A2 in Richtung Braunschweig wird länger andauern, schätzt ein Sprecher. Nach der Bergung der Fahrzeuge muss die Fahrbahn auf Schäden untersucht werden.

3.30 Uhr: Auto fährt bei Rennau auf Lkw am Stauende auf

Am Montag gegen 3.30 Uhr fuhr ein Auto gegen einen Lkw am Stauende bei Rennau. Dabei wurde das Fahrzeug unter dem Lastkraftwagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den schwerverletzten Fahrer. Die Fahrbahn war teilweise gesperrt, der Verkehr staute sich zeitweise auf mehrere Kilometer.

Polizei meldet zwei weitere Auffahrunfälle innerhalb von zehn Minuten

Laut Polizei hat es gegen 5.48 Uhr einen Unfall ohne Verletzte gegeben, bei dem ein Lkw am Stauende auf ein Auto aufgefahren ist. Gegen 5.58 Uhr fuhr ein weiterer Lkw auf einen Lastkraftwagen am Stauende auf. Verletzt wurde in diesen beiden Fällen niemand.

Pendler stehen auf der A2 in Richtung Braunschweig im Stau

Die Verkehrslage in Richtung Braunschweig ist angespannt. Es staut sich zwischenzeitlich bis vor Helmstedt. Umgeleitet wird der Verkehr über Helmstedt, Emmerstedt, Süpplingenburg, Schickelsheim, Königslutter am Elm, Lerchenfeld, Ochsendorf, Boimstorf, Lehre und Wendhausen. Wegen Baustellen sind die Einfahrten auf der A2 bei Königslutter in beide Richtungen gesperrt. Außerdem ist die Ausfahrt Königslutter in Richtung Braunschweig gesperrt.