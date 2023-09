Behördenmarathon Braunschweig: Männer finden vermisste Polizistin

Die beim Behördenlauf am Ölper See in Braunschweig am Donnerstagabend verschwundene Frau ist gegen 22 Uhr an der Jet-Tankstelle an der Gifhorner Straße gefunden worden. Die Suche mit Drohnen, Booten, Spürhunden und Hubschraubern lief seit etwa 17.45 Uhr. Die 25-jährige Polizistin aus Peine war gegen 17 Uhr beim Behördenlauf am Sportpark Schwarzer Berg gestartet, hatte das Ziel aber nie erreicht.

Suchaktion am Ölper See - Hilfe kommt aus ganz Niedersachsen

Die Suchaktion lief mit mehr als 100 Einsatzkräften aus ganz Niedersachsen ab. Weshalb die Polizistin verschwand, ist bisher unklar. Gefunden wurde sie schließlich durch zwei Männer, die sich der Suchaktion angeschlossen hatten. Die Tankstelle ist etwa 1,5 Kilometer von der Sportanlage entfernt. Auch wie und warum sie dort auftauchte, ist bislang nicht geklärt.

Feuerwehrleute finden vermisste Peinerin (25) an Braunschweiger Tankstelle

Kevin Reinecke und Kevin K. fanden die 25-Jährige an der Tankstelle. Die beiden Männer, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind, waren zufällig in Braunschweig unterwegs, erklären sie. Sie halfen wegen eines Social Media Aufrufs der Polizei bei der Suche. Reinecke und K. hatten sich gerade über die Brisanz eines solchen Einsatzes unterhalten, als ihnen die Frau auffiel: „Wir waren zufällig auf der Gifhorner Straße unterwegs, als wir eine Person in einer Weste sahen, die auf die Beschreibung passte.“ Glücklicherweise, so Reinecke, war die 25-Jährige ansprechbar, jedoch leicht verwirrt. „Wir riefen dann den Notruf. Kurze Zeit später waren dann die Helfer vor Ort.“

Kevin Reinecke (30, Feuerwehr-Shirt) und Kevin K. haben am Donnerstagabend in Braunschweig eine vermisste Polizistin gefunden. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht / FMN

„Wir freuen uns, dass wir helfen konnten und hoffen, dass es der Polizeibeamtin bald besser gehen wird“, sagt Kevin Reinecke. Ein Rettungswagen brachte die 25-Jährige in ein Klinikum für weitere Untersuchungen.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben das Alter der Polizistin korrigiert.