Polizeibericht Mann gerät in Gegenverkehr - zehn Verletzte in Braunschweig

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 1 bei Lamme zwischen Lehndorf und dem Raffturm gekommen. Das teilt die Polizei Braunschweig mit. Demnach befuhr ein 28-Jähriger aus Peine mit seinem Ford die B1 aus Lehndorf kommend. In einer leichten Rechtskurve verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Transporter eines 45-jährigen Braunschweigers.

Mehrere Fahrzeuge krachen bei Lamme gegeneinander

Der Transporter wurde dabei ebenfalls in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen einen aus Lehndorf kommenden Skoda, in dem drei Personen saßen. Der Transporter und der Skoda gerieten in einen Straßengraben und stießen schließlich gegen einen Baum.

Der unfallverursachende Ford touchierte außerdem ein aus Lamme kommendes Auto einer 22-Jährigen, das wiederum mit dem Auto einer 85-Jährigen kollidierte.

Zwei Menschen verletzen sich schwer

Der Insasse des Fords und die Beifahrerin des Skodas wurden schwer verletzt. Acht weitere Personen wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Besatzungen von zehn Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber versorgten die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Die Bundesstraße war zwischen 15 und 22 Uhr voll gesperrt. Ein Sachverständiger soll laut Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig nun ein Unfallgutachten erstellen.