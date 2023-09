Noël Gallinat ist Küchenchef im „Monkey Rosé“ am Altstadtmarkt in Braunschweig.

Braunschweig Der Chefkoch des „Monkey Rosé“ hat schon auf Luxus-Yachten in der Karibik gekocht und in Marokko gelebt. In Wolfenbüttel ist er sesshaft geworden.