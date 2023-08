Schwerer Lkw-Unfall auf der Autobahn 2 kurz vor Helmstedt

Auf der Autobahn 2 hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer auf Höhe der Anschlussstelle Eilsleben in ein Stauende. Drei weitere Lkw schob er dabei aufeinander. Ein fünfter Lkw fuhr in die Unfallstelle. er wollte noch nach rechts auf den Standstreifen ausweichen, blieb aber mit seinem Fahrerhaus am Anhänger des vor ihm demolierten Lkw hängen. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Fahrer verletzt, einer von ihnen schwer. Ein Rettungswagen brachte beide in umliegende Krankenhäuser. Drei beteiligte Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 150.000 Euro. Auf Grund der Beschädigungen an den Zugmaschinen traten Betriebsflüssigkeiten aus, welche die Ölwehr bereinigt musste.

Bereits am Nachmittag staute es sich auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover lang. Foto: Matthias Strauss / FMN

Im Zuge der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Hannover komplett gesperrt werden. Eine Ableitung des nachfolgenden Verkehrs erfolgt aktuell und bis zur Beendigung der bereits laufenden Bergungsmaßnahmen an der Anschlussstelle Bornstedt. Wann wieder freie Fahrt in Richtung Hannover herrscht, ist noch unklar. Aktuell staut es sich zurück bis Magdeburg.

Unfall am Vormittag auf der Autobahn 2 war ursächlich für den Stau

Ursächlich für den Stau war ein Unfall zwischen dem Parkplatz Lorkberg und der Anschlussstelle Alleringersleben gegen elf Uhr. Zwei Transporter kollidierten hier miteinander und kamen anschließend in der Mittelleitplanke zum Stehen. Zur Räumung der Unfallstelle mussten zwei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hannover kurzzeitig gesperrt werden, so dass ein Rückstau von etwa sieben Kilometern entstand.