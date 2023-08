Polizei Gifhorn Gifhorn: Fast-Unfall - Mann sitzt mit 2,39 Promille am Steuer

Beinahe zu einem Unfall gekommen ist es am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Gamsener Straße in Gifhorn, teilt die Polizei mit. Demnach fuhr ein Transporter außerhalb geschlossener Ortschaften lediglich 40 Stundenkilometer - als ein Zeuge überholte, scherte das Fahrzeug plötzlich nach links aus.

Mann ist mit 2,39 Promille in Gifhorn unterwegs

Der Autofahrer habe die Polizei informiert, die den Fahrer des Transporters daraufhin in Wilsche in der Straße Am Hahnenberg ausfindig habe machen können. Eine Atemkontrolle habe einen Wert von 2,89 Promille ergeben. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 53-jährige Fahrer bereits mit ähnlichen Delikten aufgefallen war, schreibt die Polizei. Sie hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim informiert, die daraufhin die Polizei beauftragte, den Transporter zu beschlagnahmen.