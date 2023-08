Ahnsen: Unbekannte legen Leitpfosten und Tonnen auf Uetzer Straße

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag und zu Donnerstag verschiedene Gegenstände auf die Uetzer Straße in Ahnsen gelegt. Wie die Polizei berichtet, war ein Lkw-Fahrer in der Nacht auf Dienstag über einen Leitpfosten gefahren. Bei der polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass insgesamt neun Leitpfosten und zwei gefüllte blaue Tonnen auf der Straße verteilt lagen. Sie waren in Abständen, immer mittig auf den beiden Fahrstreifen positioniert. Die Beamten entfernten die Gegenstände von der Straße.

In der Nacht auf den Donnerstag wurde die Polizei Meinersen erneut nach Ahnsen gerufen. Wieder hatten Unbekannte insgesamt elf Leitpfosten quer auf die Uetzer Straße gelegt – verteilt auf die Fahrstreifen in beide Richtungen. Zusätzlich fanden die Beamten einen zirka 35 Kilogramm schweren Stein, der mittig auf dem Fahrstreifen lag. Beim Überfahren wäre laut Polizei ein erheblicher Schaden am Auto entstanden.

Als sich die Beamten im Umfeld auf die Suche nach Tatverdächtigen begaben, bemerkten sie gegen 1.45 Uhr am Sportheim des TuS Ahnsen einen Feuerschein. Eine hölzerne Bank stand in Flammen, die angrenzende Holzverkleidung der Fassade wies ebenfalls Brandspuren auf. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen.

Zu allen drei Sachverhalten leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein. Hierzu sucht die Polizei Meinersen nun Zeugen. Wer in den beschriebenen Nächten auffällige Personen oder Personengruppen beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (05372) 97330 bei der Polizei Meinersen.

Opfer leicht verletzt: Unbekannte rauben zwei Gifhorner aus

In Gifhornist es am vergangenen Wochenende zu einem Raub gekommen. Zwei unbekannte Täter drangen am Samstag gegen 21.45 Uhr in ein Wohnhaus im südlichen Bereich der Braunschweiger Straße ein. Mithilfe körperlicher Gewalt überwältigten sie die beiden 64 und 68 Jahre alten Bewohner und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten, wie die Polizei Gifhorn berichtet.

Die Täter nahmen Bargeld mit und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung. Die beiden Opfer wurden bei der Tat leicht verletzt.

Polizei Gifhorn sucht nach Zeugen

Die Polizei Gifhorn sucht nun Zeugen, die vor oder zum Tatzeitpunkt Personen beobachtet haben, die sich in dem Bereich zwischen der Kreuzung Braunschweiger Straße/ Eyßelheideweg/ Wolfsburger Straße und dem Ortsausgang an der Braunschweiger Straße aufgehalten haben. Auch Hinweise zu möglichen Fluchtfahrzeugen werden entgegengenommen. Alle Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05371) 980-0 zu melden.