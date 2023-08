Wolfsburg Am Rathaus haben Passanten die Polizei gerufen, weil ein 56-Jähriger mit Messer in der Hand geschrien haben soll. Er kam in ein Krankenhaus.

Mehrere Streifenwagen rückten am Dienstagvormittag in Wolfsburg aus. (Symbolfoto)

Polizei Wolfsburg Wolfsburger schreit Passanten am Rathaus an

Zu für einzelne Passanten bedrohlichen Szenen soll es am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr am Wolfsburger Rathaus gekommen sein: Ein Mann hat Personen angeschrien und ein Messer in der Hand gehabt, teilt die Polizei Wolfsburg mit. Zeugen alarmierten die Polizei, die daraufhin mit mehreren Streifenwagen ausrückte. Die Polizisten konnten den Mann in der Porschestraße nicht mehr auffinden, schließlich jedoch im Goethepark antreffen.

56-jähriger Wolfsburger ist der Polizei bekannt

Laut Mitteilung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 56 Jahre alten Wolfsburger handelt, der wegen ähnlichen Auftretens in der Vergangenheit bereits polizeibekannt ist. Die Polizei habe ihn mit auf die Wache genommen und einem Arzt vorgestellt. Dieser habe den Mann in eine Fachklinik eingewiesen.