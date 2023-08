Stadtpark Peine: Männer verletzten Frau mit Schlägen und Tritten

Peine Mit Messer und Schlagstöcken sind am Mittwoch zwei Männer in Peine bedroht worden. Zudem wurde eine 18-Jährige von zwei Tätern geschlagen.

Die Peiner Polizei hat sich am Dienstag mit zwei handfesten Auseinandersetzungen beschäftigen müssen. Sie bittet bei mehreren Fällen um Zeugenhinweise.

So gerieten im Peiner Stadtpark zwei Männer im Alter von 47 und 49 Jahren und eine 18-jährige Frau in Streit. Im Verlauf des Streitgesprächs zur Mittagszeit gegen 13.10 Uhr schlugen die Männer auf die Frau ein – auch als diese bereits am Boden lag. Hierdurch erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat in der Woltorfer Straße.

Peine: Männer aus Gruppe heraus angegriffen – Messer und Schlagstöcke

Zudem wurden abends gegen 19.50 Uhr zwei junge Männer aus einer Gruppe heraus geschlagen und getreten. Anschließend sollen die Opfer in der Braunschweiger Straße noch mit einem Messer und Schlagstöcken bedroht worden sein. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen: „Es können derzeit keine Angaben zu den Tätern gemacht werden.“ Die Peiner Polizei bittet um Mithilfe – wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer (05171) 9990 melden.

Essinghausen: Auto fährt gegen Wertstoffinsel

Aus noch nicht geklärter Ursache ist bei Essinghausen am Dienstagmorgen ein Auto ohne andere Beteiligte nach rechts vom Heideweg abgekommen und mit einer Wertstoffinsel kollidiert. Bei dem Unfall gegen 9.30 Uhr wurden ein Zaun und mehrere Container beschädigt, informiert die Peiner Polizei. Der nicht mehr fahrbereite Wagen wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Ersehof: Täter scheitern bei Einbruchsversuch

Bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in Ersehof (Gemeinde Wendeburg) sind die Täter an ihrem Vorhaben gescheitert. Es gelang ihnen nicht, ein Fenster und eine Terassentür des Hauses am Heideweg aufzuhebeln. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden, festgestellt wurde der Versuch am Mittwoch um 10 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass das Präventionsteam eine kostenlose Beratung zum Einbruchsschutz bietet. Ein Termin kann mit Herrn Scharf unter der Rufnummer (05341) 1897-109 vereinbart werden.