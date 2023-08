Polizei Wolfsburg Unbekannte brechen am hellichten Tag in Vorsfelde ein

Zwischen 10 und 13 Uhr haben Einbrecher am Dienstag Schmuck und Bargeld gestohlen, so die Polizei (Symbolbild).

Vorsfelde Einbrecher machen sich an der Kellertür zu schaffen und bekommen so Zutritt zu einem Haus in der Pillauer Straße in Vorsfelde.