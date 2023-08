In der Kampstraße in Salzgitter-Lebenstedt brennt es aktuell.

Feuer in Salzgitter Großeinsatz in Salzgitter: Mehrfamilienhaus brennt

Großeinsatz für die Salzgitteraner Feuerwehr: Am Montagvormittag ist ein Mehrfamilienhaus in der Kampstraße in Lebenstedt in Brand geraten. Die Rettungskräfte wurden gegen 11.16 Uhr zu einer vermeintlichen Rauchentwicklung alarmiert. Wie Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter Marcus Spiller auf Nachfrage erklärt, bestätigte sich vor Ort das Brandgeschehen. Eine Person, die sich noch in der Wohnung befunden haben soll, konnte im Treppenhaus leicht verletzt angetroffen werden. Weitere Anwohner wurden bereits vorher durch die Polizei evakuiert.

Wie Spiller weiter erklärt, konnte das Feuer erst nur über die Gebäuderückseite gelöscht werden, da das Feuer mittlerweile schon auf den Dachstuhl übergriff. Die Löscharbeiten zogen sich weit über zwei Stunden hin. Das Mehrfamilienhaus ist nach aktuellem Stand durch das Brandgeschehen unbewohnbar. Wie Spiller nachfolgend erklärte, kümmere sich der Vermieter um die Unterbringung der restlichen Hausbewohner.

Hohe Polizeipräsenz sorgt für Aufsehen

Wie Matthias Pintak, Pressesprecher der Polizei, in einem Gespräch vor Ort sagte, kam es an diesem Morgen in Salzgitter bereits zu einer Straftat, die im Zusammenhang mit einem Messer begangen wurde. Viele Polizeikräfte waren daher zum Zeitpunkt des Brandes in der Nähe unterwegs, bekamen so zufällig von dem Brandgeschehen mit und sicherten die Einsatzstelle mit ab.

Auch die Polizei ist massiv vor Ort vertreten. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Im Nachgang stellte sich heraus, dass die mutmaßlich verletzte Person aus dem Brandgebäude möglicherweise am gleichen Tag eine Straftat begangen haben könnte. Ob dies in einem Zusammenhang mit der Straftat am Morgen stehe, wollte man auf Nachfrage nicht bestätigen, dies würden erst die nachfolgenden Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei werde nach den Löscharbeiten die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufnehmen. Die Polizei begleitete den verletzten Bewohner ins Klinikum.

Im Einsatz waren zeitweilig über 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter und der Freiwilligen Wehren umliegender Orte aus Salder, Lichtenberg, Lebenstedt, Bruchmachtersen und Reppner.

Warnung über die App Nina

Die Salzgitteraner hatten um 11.55 Uhr eine Warnung über die App „Nina“ erhalten. Gemeldet wurde Gefahr durch Geruchsbelästigung. Es bestehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung.