Anne-Kathrin Strauß (von links), Jana Jaeschke und Maria Meibohm stehen auf dem Kohlmarkt in Braunschweig.

Wirtschaft in Braunschweig

Wirtschaft in Braunschweig Drei besondere Stadtrundgänge durch Braunschweig: Die Videos

Die Liebe zu Braunschweig treibt diese drei Unternehmerinnen an: Maria Meibohm (Graff), Jana Jaeschke (Galerie Jaeschke) und Anne-Kathrin Strauß berichten in einer Videoreihe unserer Zeitung, wie sie die Zukunft der Stadt mitgestalten möchten. Chefredakteurin Kerstin Loehr hat sich mit den drei Frauen unterhalten. Florian Kleinschmidt hat die Filme produziert. Sehen Sie alle drei Videos in diesem Beitrag. Zum Interview geht es hier entlang.

Der besondere Stadtrundgang durch Braunschweig: Episode 1

Der besondere Stadtrundgang durch Braunschweig: Episode 2

Der besondere Stadtrundgang durch Braunschweig: Episode 3