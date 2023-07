Schlägerei bei Pokalspiel im Kreis Peine: Referee bricht Duell ab

Nachdem es bei einem Fußballspiel in Gadenstedt im Kreis Peine am Sonntagnachmittag zu einer Schlägerei gekommen war, hat der Schiedsrichter das Spiel abgebrochen. Vorausgegangen war nach Angaben der Polizei, dass ein 32-jähriger Spieler der Heimmannschaft einen 29-jährigen Spieler der Gastmannschaft gefoult hatte. Anschließend kam es durch den gefoulten Spieler zu einer Beleidigung in Richtung des Heimspielers. Daraufhin wollte ein 22-jähriger Heimspieler schlichtend eingreifen.

Dies nahm ein 22-jähriger Zuschauer zum Anlass, sich auf das Spielfeld zu begeben. Auf dem Spielfeld griff der Zuschauer den schlichtenden Heimspieler an und verletzte ihn leicht. Aufgrund dieser Körperverletzung kam es zu einer Solidarisierung der Mannschaften mit ihrem jeweiligen Spieler. Daraufhin wurde das Spiel durch den Schiedsrichter abgebrochen. Durch die Polizei wurde eine weitere Auseinandersetzung unterbunden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen der Körperverletzung ein.