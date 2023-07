Eine Braunschweigerin verschwindet: Der Fall Brigitte D.

Falls sie noch lebt, was niemand weiß, wird Brigitte D. im September 90 Jahre alt. Hat sie jemals zurückgeblickt? Das fragt sich ihre Tochter bis heute. Siegrid ist 14 Jahre alt, als ihre Mutter am Morgen des 28. November 1975 spurlos verschwindet. Drei Kinder und einen Ehemann lässt sie zurück. Und einen Scherbenhaufen.

Der Fall Brigitte D. taucht in keiner Kriminalstatistik auf. Ein Vermisstenfall wie viele. Einer, der rätselhaft bleibt bis zum Schluss. Mehr als vier Jahrzehnte sind vergangen, als sich Inge Mönner die Akte 2020 noch einmal vornimmt. Die Kriminalhauptkommissarin arbeitet in der 2019 gegründeten Ermittlungsgruppe Cold Cases der Braunschweiger Polizei. Das Verschwinden der Brigitte D. rangiert unter ferner liefen. Kategorie: geringe Wahrscheinlichkeit auf Aufklärung. Teile der Ermittlungsunterlagen fehlen, im Keller der Polizeiinspektion lagern noch einige Durchschriften. Unter den aktuell 56 Cold Cases, zumeist unaufgeklärten Todesfällen, ist Brigitte D. eine von sechs Vermissten.

2019 hat die Polizeiinspektion Braunschweig die Ermittlungsgruppe Cold Cases gegründet. Sie greift ungeklärte Fälle aus der gesamten Region auf. Foto: Darius Simka/regios24 / regios24

Auf ein Verbrechen schien schon damals nichts hinzudeuten. Den Vorabend ihres Verschwindens verbrachte Brigitte D. mit ihrer Familie in einem Braunschweiger Restaurant. Wieder zu Hause, kam es zwischen dem Ehepaar nachts zum Streit. Ihr Mann war am nächsten Morgen schon bei der Arbeit, als seine Kinder bei ihm anriefen: Die Mutter sei weg. Bis auf ein paar Feststagsroben waren auch ihre Kleider aus dem Schrank verschwunden. Die Haushaltskasse war geplündert, das Familienkonto leergeräumt. Ein paar Tage später erhielt ihr Mann einen Brief, der heute nicht mehr existiert. Es war die Handschrift von Brigitte D.: Er solle nicht nach ihr suchen. Sie halte es nicht mehr aus und wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben.

Der Ehemann ging zu Polizei. Die erklärte sich für nicht zuständig. In der Nachbarschaft kursieren bald Gerüchte. Hat sie sich mit einem Liebhaber in die Türkei abgesetzt? Oder nach Australien?

Während ihr Vater „komplett abstürzte“, die Abende nach der Arbeit in der Kneipe verbrachte und nie nüchtern nach Hause kam, übernahm die 14-Jährige Tochter Siegrid, das mittlere der drei Kinder, die Mutterrolle für die jüngere Schwester, die 9-jährige Antje. Der 16-jährige Bruder ging bald eigene Wege. Trotz des Briefes glaubte Siegrid immer noch fest daran, dass die Mutter wiederkommen würde.

Neben der Schule musste sie einkaufen, putzen, Wäsche waschen. Noch belastender wurde es, als der Vater nachts mit Saufkumpanen nach Hause kam und seine Gäste von der Tochter bewirten ließ. „Das Schlimmste war das Gesabbel der betrunkenen Männer“, erinnert sie sich.

Worüber in der Familie nicht gesprochen wurde: über das Verschwinden der Mutter. Daran gab sich Siegrid selbst die Schuld: Ist die Mutter womöglich gegangen, „weil wir so schreckliche Kinder waren“? Liebe, Zuwendung – plötzlich gab es nichts mehr davon. Niemand war für sie da, wenn sie krank war. Niemand begleitete sie zur Schulabschlussfeier. Kaum jemand fragte, wie es ihr ging.

„Aus heutiger Sicht“, sagt Siegrid T., „war die Ehe zerrüttet. Aber das hätte man anders regeln können.“ Die Tochter rätselt, was Brigitte D., 1933 in Danzig geboren und im Zweiten Weltkrieg vertrieben, wohl selbst hatte durchmachen müssen. „Aber als Kind durfte ich danach nicht fragen. Man hat nie was rausgekriegt.“

Nur Margarinebrot und schwarzer Tee

Es sei schon vorher schwierig gewesen zu Hause. Die Mutter habe mit Geld nicht umgehen können. „Ab dem zehnten eines Monats war oft kein Geld mehr da. Dann gab es nur noch Margarinebrot und schwarzen Tee.“ Stattdessen hingen neue Kleider im Schrank. Der Vater arbeitete als Sanitäter. Er habe dann zusehen können, wie er die Schulden bezahlte. Mit 12 Jahren suchte sich Siegrid einen Job in einem Blumenladen, um Taschengeld zu verdienen. Von dem Geld kaufte sie oft Brot, manchmal auch Aufschnitt.

Den Vater nahm sie zu dieser Zeit als ruhenden Gegenpol zur eher aufbrausenden Mutter wahr. „Er hat versucht, viel abzufangen.“ Die Tochter beschreibt ihn als Genusstrinker bei schönen Gelegenheiten. Urgemütlich habe sie es gefunden, wenn der Vater sonntags eine Pfeife geraucht und dazu ein Glas Cognac getrunken habe. Das Verschwinden seiner Frau habe ihm das Herz gebrochen. Sprachlosigkeit und Alkoholexzesse - in diesem Familienklima verlor auch Siegrid jeglichen Halt. „Es kann doch gar nicht sein, dass die Mutter sich nicht mehr meldet.“ Dieser Gedanke quälte sie. Nein, wütend sei sie nicht gewesen, sagt sie im Rückblick. „Ich war enttäuscht.“

1978 hatten die besorgten Eltern von Brigitte D. in ihrem norddeutschen Heimatort mit einer Vermisstenanzeige mehr Erfolg: Seit Jahren, argumentierten sie, gebe es kein Lebenszeichen von der Tochter. Nicht einmal zu ihren Kindern habe sie Kontakt aufgenommen. War ein Verbrechen wirklich auszuschließen?

Die Fahndung nach Brigitte D. blieb erfolglos

Zuständigkeitshalber wurde ihre Anzeige an die Braunschweiger Polizei weitergeleitet. Weder bei der Renten- noch bei der Krankenversicherung war Brigitte D. in Deutschland gemeldet. Der einzige Hinweis: Vor ihrem Verschwinden hatte sie einen neuen Reisepass beantragt und abgeholt. Sie schien ihren Abgang geplant zu haben, schlussfolgert Inge Mönner. Gefunden wurde Brigitte D. trotz Fahndung auch in europäischen Nachbarländern nicht. Ihr Fall wurde zum Cold Case.

Die drei Kinder. Hat mit ihnen damals überhaupt jemand gesprochen? Das fragt sich die Cold-Case-Ermittlerin, als sie den Fall noch einmal aufgreift. In den mittlerweile lückenhaften Akten findet sie nichts darüber. Sie sucht nach Adressen, beginnt zu telefonieren. Tochter Siegrid T. wohnt in Wolfenbüttel, die zweite, jüngere Tochter Antje im Saterland. Der ältere Bruder der beiden ist schon tot, der Vater ebenso.

Die Kommissarin wühlt Verdrängtes wieder auf - zum Glück

Die Kommissarin fährt nach Wolfenbüttel. Doch Siegrid T. ist gerade im Urlaub, sie meldet sich auch nach ihrer Rückkehr lange Zeit nicht. „Ich hab mich totgestellt“, gibt sie zu. . „Warum wird die Akte nach so vielen Jahren noch mal geöffnet?“, habe sie sich gefragt. „Man hatte alles doch schon weit weg ins hinterste Schubfach geschoben.“

Irgendwann ruft sie Inge Mönner doch an. Ihr Mann motiviert sie dazu. Inzwischen hat die Kommissarin mit der zweiten Tochter gesprochen. Inge Mönner ist auf keinen Kriminalfall, sondern auf eine Familie gestoßen, die nach dem Verschwinden der Mutter auseinandergebrochen ist.

Siegrid T. weiß nichts vom Tod ihres Bruders. Zu ihrer Schwester Antje hat sie seit Jahrzehnten keinen Kontakt. „Irgendwie kamen wir einfach nicht mehr zusammen.“ Vor den Überforderungen der plötzlichen Mutter- und Hausfrauenrolle und Entgleisungen des Vaters war sie als Jugendliche zu einer Nachbarin und von dort aus auf Vermittlung des Jugendamtes in ein Mädchenheim geflüchtet. „Ich konnte nicht mehr. Ich wollte einfach nur raus. Aus heutiger Sicht würde ich sagen: Ich hätte therapeutische Hilfe gebraucht.“ Stattdessen hat sie verdrängt. Bis zum Anruf von Inge Mönner.

Die Ermittlerin wird zur Vermittlerin. Sie fragt, ob sie die Telefonnummern unter den Schwestern weitergeben darf. „Das war nicht meine Aufgabe. Aber ich dachte: Da muss doch was gehen.“ Auch Antje, die Jüngste, erfuhr sie, war verletzt: Zuerst war die Mutter gegangen, dann die große Schwester.

Die letzten Wort der Mutter: „Schlaf weiter, ich hole Brötchen.“

Die Akte Brigitte D. hat Inge Mönner geschlossen. Für sie endet die Geschichte hier. Alles spricht für einen freiwilligen Weggang. Von Tochter Antje hat sie noch erfahren, dass diese die letzte gewesen war, die die Mutter an diesem Morgen gesehen hatte: Gegen sechs Uhr war sie aufgewacht und zur Mutter in die Küche gegangen. Die schickte das Kind wieder ins Bett. Sie werde Brötchen holen, kündigte sie an. Unter dem Tisch bemerkt das Kind eine gepackte Reisetasche.

Siegrid T. scherzt: „Falls meine Mutter eines Tages vor der Tür steht, hoffe ich, dass sie die Brötchen mitbringt.“ Aber zuletzt überwiegen Schmerz und Unverständnis, auch noch nach 48 Jahren. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einfach die Tür hinter sich zumacht.“

In diesem Sommer sehen sich die Schwestern erstmals wieder

In diesem Sommer werden sich die Schwestern zum ersten Mal wiedersehen. Siegrid T. hat auch Blumen ans Grab ihres Bruders gebracht. Zu seinen Lebzeiten, glaubt sie, habe sie ihn manchmal in Wolfenbüttel gesehen. Warum hat sie ihn nicht angesprochen? Irgendetwas in ihrem Inneren habe sie davon abgehalten.

Das will sie ändern. Mit ihrer Schwester Antje telefoniert sie regelmäßig. „Es passt so gut, wir haben viel Spaß.“ Wenn sie sich persönlich treffen, will Siegrid T. auch über den Weggang der Mutter sprechen - sofern sich die Schwester erinnern möchte. „Mir wäre das ein Bedürfnis. Ich habe noch eine große Altlast mit mir rumzuschleppen.“ Beruflich habe sie täglich mit demenzkranken Menschen zu tun. „Erlebnisse, die sie nicht aufgearbeitet haben“, so ihr Eindruck, „durchleben sie noch einmal.“

Und dann gibt es da noch eine Telefonnummer, die Siegrid T. wählen will: die ihrer Lieblingstante Charlotte. Auch zu ihr ist der Kontakt abgebrochen. Siegrid T. hatte sich nach dem letzten Gespräch wieder melden wollen - damals. Die Zeit verging. „Irgendwann hatte ich keine Traute mehr.“

Für Kommissarin Inge Mönner hat der Fall keine strafrechtliche Relevanz, aber eine moralische Dimension: Hat jemand das Recht, einfach wegzugehen und das Leben anderer Menschen so zu belasten?

Info: Die Polizei leitet eine Vermissten-Fahndung ein, wenn eine Person ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat, ihr derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist und eine Gefahr für Leib und Leben angenommen wird, das heißt die Person zum Beispiel Opfer einer Straftat oder eines Unfalls geworden sein kann oder eine Selbstgefährdung wegen Hilfslosigkeit oder Suizidabsichten zu befürchten ist.

Besteht eine solche Gefahr nicht, können Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Kräfte sind, ihren Aufenthaltsort frei wählen. Aufenthaltsermittlungen gehören nicht zu den Aufgaben der Polizei. Bei einer möglichen Gefahrenlage hingegen wird zunächst versucht, den Aufenthalt von Vermissten zu ermitteln.