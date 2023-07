Salzgitter Körperverletzung, Bedrohung, Hitlergruß: Die Polizei hatte auch am zweiten Tag des Altstadtfestes in Salzgitter-Bad genug zu tun.

Mit mehreren Delikten musste sich die Polizei auch am zweiten Tag des Altstadtfestes in Salzgitter-Bad befassen (Symbolfoto).

Polizei Salzgitter-Bad Altstadtfest: Mann schlägt Opfer in Salzgitter-Bad bewusstlos

Auch am zweiten Tag des Altstadtfestes in Salzgitter-Bad hatte die Polizei genug zu tun. Wie die Beamten schreiben, mussten sie sich unter anderem mit einer Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung befassen.

So hat ein Mann nach einem Streit hat sein Opfer mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen. Infolgedessen wurde das Opfer bewusstlos, stürzte zu Boden und musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person handeln, etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß, schwarze Haare, seitlich kurz geschoren, mittig des Kopfes ein Zopf, weißes T-Shirt. Der Täter soll in Begleitung eines Mannes unterwegs gewesen sein. Hinweise unter (05341) 8250.

In einem weiteren Fall bedrohte ein Mann eine Personengruppe. Zunächst fragte er sie nach Polizeiangaben, ob sie „etwas“ von ihm kaufen wollte. Als die Gruppe das verneinte, sagte er, dass die Gruppe schnell weglaufen sollten, da sie sonst abgestochen würde. Hinweise auch hier unter (05341) 8250.

Außerdem verteilte die Polizei mehrere Anzeigen: Es kam zu Beleidigungen von Beamten. Einige Gäste des Festes urinierten gegen Hauswände. Bei einer Person stellte die Polizei ein nicht zugelassenes Pfefferspray fest, das sie beschlagnahmte. Eine weitere Person fiel auf, weil sie unter anderem den Hitlergruß zeigte.

Schlägerei vor Gaststätte in Lebenstedt

Vor einer Gaststätte im Lebenstedter Teichwiesenweg ist es am Sonntag gegen 2.30 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Ein 20-jähriger Mann aus Salzgitter war laut Polizei mit einem weiteren Gast in Streit geraten, infolgedessen dieser den 20-Jährigen mit einem Faustschlag ins Gesicht attackierte und zu Boden zerrte. Anschließend flüchtete der Täter. Das Opfer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Der unbekannte Täter wird mit längeren schwarzen Haaren beschrieben.

Unbekannte beschädigen Fahrradunterstand an Lebenstedts Stadtbibliothek

Zwischen Freitagabend bis Samstagnachmittag haben Täter an einem Fahrradunterstand neben der Stadtbibliothek vier Leuchtstoffröhren beschädigt, die unter dem Dach des Fahrradunterstandes montiert waren. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 zu melden.

Pkw beschädigt: Polizei sucht verdächtige Gruppe

Bislang Unbekannte haben gegen zwei Uhr am frühen Sonntagmorgen in der Straße Wall in Salzgitter-Bad eine Autoscheibe beschädigt. Nach Polizeiangaben beobachteten Zeugen eine Gruppe von fünf bis sechs Personen. Plötzlich sei ein Geräusch zu hören gewesen, welches auf eine Beschädigung einer Scheibe hindeutete. Hinweise, (05341) 8250.