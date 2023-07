Schwerer Unfall am Bahnhof Salzgitter-Bad: Zug überfährt Mann

Salzgitter-Bad Ein alkoholisierter Mann wollte am Freitag in einen Zug einsteigen, verlor die Kontrolle und stürzte in den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig.

Am Bahnhof Salzgitter-Bad ist es am späten Freitagabend zu einem schweren Unglück gekommen (Symbolfoto).

Am Bahnhof in Salzgitter-Bad ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 43-Jähriger aus Salzgitter lebensgefährlich verletzt worden ist. Wie die Bundespolizei auf Nachfrage mitteilte, wollte der offenbar alkoholisierte Mann laut Zeugenaussagen gegen 23 Uhr in einen Zug einsteigen, verlor jedoch ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle und stürzte in den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Der Mann wurde mehrere Meter mitgeschleift und nach Polizeiangaben auch überfahren.

Wie die Feuerwehr Salzgitter ergänzt, kam der Mann ins Klinikum nach Braunschweig. Laut Bundespolizei hatte dieser Unfall massive Folgen auf den Bahnverkehr. Mehrere Züge fielen aus, weitere hatten bis zu 70 Minuten Verspätung. Es waren außerdem zwei Ersatzzüge im Einsatz. Die Folgen waren bis in die Nacht zu spüren.