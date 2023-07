Vorfahrt missachtet: Schwerer Unfall in Salzgitter

Ein 23-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Samstag für einen Unfall mit drei beteiligten Autos auf der Bosch-Kreuzung, Theodor-Heuss-Straße/Erich-Ollenhauer-Straße, in Salzgitter-Lebenstedt gesorgt, weil er bei ausgeschalteter Ampel und wegen einer baustellenbedingten geänderten Verkehrsführung die Vorfahrt missachtet hatte. Eine Kollision mit dem Wagen eines 24-Jährigen war die Folge. Dieses Fahrzeug schob wiederum sich gegen den Wagen einer weiteren Beteiligten, schreibt die Polizei. Ein Beifahrer des 24-Jährigen erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, die Feuerwehr spricht von vier Verletzten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige, dem die Vorfahrt genommen wurde, alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,08 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Verfahren eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass die geänderte Verkehrsführung auch weiterhin überwacht wird, um weitere Unfälle zu verhindern.