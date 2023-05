Braunschweig. Ein 31-jähriger Mann ist am Donnerstag auf der Reichsstraße gestürzt. War eine Kollision mit einem Auto schuld? Braunschweigs Polizei sucht Zeugen.

Polizei Braunschweig Unfall in Braunschweig – E-Scooter-Fahrer verletzt sich schwer

Bei einem Unfall in der Braunschweiger Reichsstraße hat sich am Donnerstag ein 31-jähriger Mann schwer verletzt. Dieser war mit einem E-Scooter nachmittags auf der Reichsstraße unterwegs gewesen. Gegen 17.55 Uhr, an der Ecke zur Küchenstraße, kam es zum Sturz.

„Der 31-Jährige befuhr den rechtsseitigen Radweg der Küchenstraße in Richtung Kino, während ein 38-jähriger Autofahrer aus der Reichsstraße nach rechts in die Küchenstraße abbiegen wollte“, berichtet Braunschweigs Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der E-Scooter-Fahrer dann im Kreuzungsbereich – er kam ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können – insbesondere, ob es zur Kollision zwischen E-Scooter und Auto kam. Hinweise bearbeitet der Verkehrsunfalldienst, telefonisch erreichbar unter (0531) 4763935.

