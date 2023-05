Mafia-Boss, Unterstützer, Coach: Wofür wir unseren Vätern danken

Die Bollerwagentour gehört für viele zum Vatertag dazu: Es geht aber auch anders. Zu Ehren der Väter erinnern sich unsere Mitarbeitenden an ihre eigenen Papas, und daran, was sie ihnen mitgegeben haben. Lesen Sie hier die emotionalen Berichte aus unserer Redaktion! Was sind Ihre Lieblingserinnerungen? Schreiben Sie uns an redaktion.online-bzv@funkemedien.de.

Mafia-Boss mit sanftem Herz

Von Eva Nick, Regionalreporterin

Eine meiner Lieblings-Anekdoten von meinem Papa spielte sich in dem Flur vor dem Prüfungsraum meiner Anglistik-Professorin ab. Vor mir lag die mündliche Bachelor-Prüfung und mein Papa war als emotionale Unterstützung mitgekommen. Meine Professorin kam also aus ihrem Zimmer, sah uns da sitzen und fragte: „Haben Sie die Mafia mitgebracht?“

Das ist aus mehreren Gründen ziemlich witzig: Zum einen, weil mein Papa im schwarzen Jackett wirklich ein bisschen wie ein sizilianischer Cosa-Nostra-Boss aussieht. Zum anderen, weil er innen drin eben genau das Gegenteil des Macho-Stereotyps ist.

Eva Nick mit ihrem Papa Michael. Foto: Privat

Mein Papa war Hausmann, als das noch überhaupt nicht in Mode war. Als Elternbriefe mit „Liebe Mütter“ begannen, Schulfeiern von Mamis organisiert wurden und auf dem Spielplatz keine Männerseele (außer ihm) zu finden war. Ich habe ihn mal gefragt, ob er eigentlich nichts vermisst hat, so berufsmäßig. „Nö, wieso?“ war die Antwort.

Mein Papa war (und ist) mir eine großartige Vaterfigur, weil sich in ihm manifestiert, wie Männer eben auch sein können. Emotional, sensibel, fürsorglich, geduldig, einfühlsam. Als ich zwölf war, hat er die CD meiner Lieblingsband im Auto auf volle Lautstärke gedreht. Als ich 19 war und mein erster Freund sich von mir getrennt hat, haben wir zusammen Feuerzangenbowle auf dem Weihnachtsmarkt getrunken. Als ich 28 war, haben wir eine ganze Nacht lang Wein getrunken und über Kunst und Familie gesprochen. Das sind Sachen, die gehen einfach nur mit Papa.

Ich habe ziemlich viel von meinem Vater geerbt – den Sinn für Kunst, für Musik, fürs Essen, für Italien, die Emotionalität und das sanfte Herz. Es könnte mich nichts stolzer machen. Danke, Papa!

Papa zeigt mir den Weg

Von Florian Kleinschmidt, Bild- und Videoredakteur

Seit ich denken kann, wollte ich so sein wie mein Papa. Wo er war, war das Ziel. Was er konnte, musste ich auch versuchen – und er konnte scheinbar alles! Meine Euphorie für seinen Beruf als Lehrer ging so weit, dass ich in jungen Jahren regelmäßig meinen jüngeren Bruder unterrichten wollte. Lesen, Schreiben und Rechnen zu lehren konnte ja wohl nicht so schwer sein. Überhaupt: Was mein Vater mir vormachte, sah bei ihm für mich immer mühelos aus. Heute ist mir klar, dass das unmöglich immer der Fall gewesen sein konnte.

Florian Kleinschmidt mit seinem Papa im Schnee. Foto: Privat

Auch ihm muss die Trennung von seiner jungen Familie während des Referendariats in der Ferne sehr schwergefallen sein. Opfer, die er für uns gebracht hat, ohne uns ein schlechtes Gewissen zu machen.

Mein Papa hat mir stets gezeigt, wie es richtig geht: Fahrrad- und später Autofahren, ein gesunder Ehrgeiz, die richtige Arbeitsmoral, wertschätzende Diskussionen. Ich habe mir vieles von diesen Dingen bei ihm abschauen können. Er war für mich Lehrer, aber auch Sparringspartner. Daraus entstanden sind viele gemeinsame Leidenschaften, beispielsweise für Sport, Fotografie und Technik. Uns verbindet so viel!

Am meisten bewundere ich meinen Papa aber für seinen überzeugten Lebenslauf, beinahe ohne große Umwege, scheinbar immer vernünftigen Entscheidungen nach. Er setzte sich Ziele und definierte den Weg dorthin. Da war ich weniger klar, hörte oft auf mein Bauchgefühl.

Unsere unterschiedlichen Ansichten sorgten für manche Diskussion. Mir war es wichtig, ihm eine andere Sichtweise näherzubringen. Gerade diese unterschiedlichen Charaktere machen uns heute zu einem tollen Team, und immer häufiger muss ich dabei feststellen: Du wirst immer mehr wie dein Vater!

Mein Vater ist dufte!

Von Birte Reboll, Redakteurin

Solange ich denken kann, tut mein Vater dies: Er liest stundenlang Zeitungen, wandert ganze Tage durch seine Heimat, den Südharz, und sammelt haufenweise Pilze. Nach seinen Touren breitet er alle Pilze auf alten Zeitungen aus, säubert sie und verteilt sie an alle Familienmitglieder, die diese dann auf dem heimischen Herd braten.

Birte Reboll im Kreise ihrer Familie. Foto: Privat

Mein Vater kocht auch selbst gern – er ist ein Familienmensch und immer für uns da! Besonders cool finde ich an meinem Vater, dass er es in der Erziehung seiner drei Kinder – wie soll ich es formulieren? – eher locker angehen ließ.

In der Schule mussten meine Brüder und ich alles ordentlich erledigen, ist ja klar – aber ansonsten konnten wir schalten und walten, wie es uns beliebte. Als ich einmal Ärger in der Schule wegen einer brennenden Tischlaterne bekam, stellte sich mein Vater sofort auf meine Seite. „Ach, ist alles nicht so schlimm“, sagte er nur. Diese Lässigkeit habe ich hoffentlich in Teilen übernommen. Mein Vater ist dufte!

Kein doppelter Boden, kein Taktieren

Von Leonard Hartmann, Teamleiter Sport

Verlässlichkeit wird als Charaktereigenschaft oftmals nicht ausreichend gewürdigt. Wenn man immer da ist, sollte Hilfe oder Rat benötigt werden, dann verkommt das Helfen oder Beraten oftmals leider automatisch zu einer Selbstverständlichkeit. Aber das sollte jemandes Zuverlässigkeit nicht sein. Sich auf jemanden verlassen zu können, ist ein Sicherheitsgefühl, das einen die kleinen und großen Probleme der Welt leichter ertragen lässt.

Leonard Hartmann mit seinem Vater. Foto: Privat

Mein Vater ist so, er ist ein beneidenswert uneitler Mann, dem wenige Worte genügen, und wenn dann einmal eines ausgesprochen ist, dann gilt es auch. Da gibt es keinen doppelten Boden, kein Taktieren. Nur häufig ein (zumeist) schlechtes Wortspiel. Aber daran haben meine Brüder und ich uns gewöhnt.

Gewöhnt haben wir uns auch an die bedingungslose Unterstützung unseres Vaters. Das heißt aber nicht, dass wir ihm dafür nicht dankbar wären – im Gegenteil: Wir wissen das sehr zu schätzen.

Mein Papa, ein Allrounder

Von Celine Wolff, Lokalredakteurin

Es gibt viele tolle Momente mit meinem Papa, an die ich mich immer wieder gerne zurück erinnere. Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich nur ansatzweise versuchen würde, alles aufzuzählen. Das Fußball-Zeltlager in Lenste über Himmelfahrt, die Supermarktbesuche auf Mallorca, unsere gemeinsamen Segeltörns und Motorboot-Ausflüge…

Aber auch an die kleinen Dinge, die teilweise so viel mehr wert waren, denke ich gerne zurück: der handgeschriebene Glücksbringer vor meiner ersten Abi-Klausur oder das Ü-Ei nach meinem ersten gewonnenen Journalistenpreis. Es sind die kleinen Aufmerksamkeiten, die ich im stressigen Alltag so sehr schätze.

Celine Wolff mit ihrem Vater am Strand. Foto: Privat

Mein Papa hat schon lange keinen 40-Stunden-Job mehr. Er ist oft auf Dienstreisen, sitzt teilweise den ganzen Tag in seinem Büro. Trotzdem schafft er es tagtäglich, für seine Familie dazusein, egal in welchen Lebenslagen.

Er ist mein Heimwerker, wenn ich Hilfe und Unterstützung in meiner Wohnung benötige, er ist mein Fitnesscoach, Lauf-Buddy und Motivator, er ist mein Zuhörer und Berater, wenn ich beruflich mal nicht weiter weiß, er ist Lösungsfinder, wenn ich vor einem großen Fragezeichen stehe, er ist Stadionbegleiter, Kuschelbär, Kaninchen-Aufpasser, persönliches Taxi und großes Vorbild.

Papa, du hast meine Kindheit zu etwas Besonderem gemacht und erleichterst mir tagtäglich das Erwachsensein. Du hast vom Leben gelernt, jetzt lerne ich von dir. Danke, dass du immer für mich da bist!

Papa – wichtiger Lebensberater

Von Steffi Boukricha, Projektredaktion

Mein Papa ist kein Mann der großen Worte. Er denkt sich oft seinen Teil und lässt sich auch ungern in gesellschaftliche Konventionen drängen. Wenn man ihn nicht kennt, könnte man meinen, er legt keinen großen Wert auf Gesellschaft – außerhalb von seiner Familie und seinen engsten Freunden. Meine Sturheit und impulsive Emotionalität habe ich wohl von ihm.

Aber wer ihn genauer kennt, der weiß, dass er einer der geradlinigsten und ehrlichsten Menschen ist, die man sich nur vorstellen kann. Er steht fest zu seiner Meinung und seinen Überzeugungen. Er wehrt sich gegen Ungerechtigkeiten und steht für die Menschen ein, die er liebt.

Steffi Boukricha mit ihrem Vater. Foto: Privat

Er selbst braucht nicht viel, um zufrieden zu sein. Seiner Familie hat er aber immer versucht, jeden Wunsch zu erfüllen. Auf seine Unterstützung konnte und kann man sich jederzeit verlassen. Er hat in seinem Leben sehr viele kluge Entscheidungen getroffen, die unserer Familie ein sehr schönes Leben ermöglicht haben. Bei wegweisenden Entscheidungen ist er einer meiner wichtigsten Berater. Seine Meinung bedeutet mir immer sehr viel.

Dank ihm habe ich auch eine besondere spirituelle Sichtweise auf das Leben. Seine Überzeugungen in diesem Bereich lassen mich ehrfürchtig auf das Leben blicken und nehmen mir ein wenig die Angst vor dem Ende des Lebens. Ich danke meinem Papa für seine Unterstützung, seinen Glauben und seine Liebe. Ich liebe ihn auch!