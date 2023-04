Unfall unter Alkoholeinfluss in Gifhorn – Fahrzeugführer flüchtet

Oerrel. Ein lauter Knall machte eine Fahrzeugbesitzerin in Oerrel am Mittwochabend auf einen Unfall aufmerksam. Der Unfallverursacher flüchtet.

In Oerrel kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall (Symbolbild).

Am späten Mittwochabend ist es gegen 22.45 Uhr in der Langwedel Straße in Oerrel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Halterin eines Ford Focus war zum Unfallzeitpunkt zu Hause und wurde durch einen lauten Knall auf das Unfallgeschehen aufmerksam, wie die Polizei Gifhorn mitteilt. Als sie an ihrem geparkten Fahrzeug nachsah, stellte sie Schäden im Heckbereich fest. Darüber hinaus lagen auf einer Länge von 30 Metern diverse Fahrzeugteile. Das zweite an dem Unfall beteiligte Fahrzeug war nicht mehr vor Ort.

Die Beamten der Polizei Wittingen nahmen den Unfall auf. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung fanden sie dann ein in Groß Oesingen abgestellten BMW mit zahlreichen Unfallschäden.

Fahrzeugführer war unter Alkoholeinfluss unterwegs

Der 39-jährige Fahrzeugführer wurde im Anschluss an seiner Meldeadresse angetroffen. Bei der Befragung des Mannes wurde Atemalkohol wahrgenommen. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ein. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

