Täter öffnen Automaten in Wahrenholz mit dem Trennschneider

Wahrenholz. Unbekannte stehlen Zigaretten aus einem Automaten am Schützenheim in Wahrenholz. Die Polizei Wesendorf hofft nun auf Hinweise.

In Wahrenholz ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden, teilt die Polizei mit. Demnach haben unbekannte Täter, den ersten Ermittlungen nach, mit einem Trennschleifer die äußere Sicherung des Automaten am Wahrenholzer Schützenhaus gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde die Tür aus den Angeln gehoben, sodass die Täter die Zigarettenpackungen aus dem Automaten entnehmen konnten. Die Tat ereignete sich laut Mitteilung zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 6.50 Uhr am Mittwochmorgen.

Automaten-Knacker nutzen Trennschleifer in Wahrenholz

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Polizei Wesendorf. Zeugen und Hinweisgeber, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer (05376) 976560 an die Polizei Wesendorf.

