Umleitung: A39 Richtung Wolfsburg zum Wochenende vollgesperrt

Braunschweig. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird die A39 zwischen Salzgitter-Watenstedt und Braunschweig Rüningen-Süd gesperrt.

Die A39 ist zu Beginn des Wochenendes in Teilen gesperrt. Autofahrer müssen ausweichen.

Die Autobahn 39 wird in der Zeit von Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagfrüh, 6 Uhr, voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Der Verkehr wird dann an der Anschlussstelle Salzgitter-Lebenstedt-Nord abgeleitet. Die Sperrung betrifft den Verkehr zwischen den Anschlussstellen Salzgitter-Watenstedt und Braunschweig Rüningen-Süd.

Die Umleitung erfolgt dann über die Industriestraße Nord, die Eisenhüttenstraße (L618), die Danzigerstraße und Panscheberg auf die B248 zur A39-Anschlussstelle Braunschweig Rüningen-Süd.

Grund für die Sperrung ist die Beseitigung von Gebrauchs- und Unfallschäden, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist die A39 in Teilen bereits gesperrt.

