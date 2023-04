Dieb will Palette Energy Drinks in Wolfsburg stehlen

Wolfsburg. 70 Dosen eines Energy-Getränks wollte ein Mann an der Kasse eines Wolfsburger Discounters vorbeitragen – ohne zu zahlen. Ein Kunde stellt ihn.

Am Rabenberg hat ein 41-Jähriger am Samstagvormittag versucht, eine Palette Energy Drinks im Wert von rund 80 Euro zu stehlen, teilt die Polizei mit. Demnach wollte der Mann die Getränke an der Kasse eines Discounters vorbeitragen – ohne die 70 Dosen zu bezahlen.

Polizei hebt Zivilcourage eines Discounter-Kunden hervor

Die Polizei lobt in ihrem Bericht einen unbekannten Kunden für seine Zivilcourage. Er habe gemeinsam mit einer Mitarbeiterin den Mann festgehalten und der Polizei übergeben.

Die Polizei bittet den Kunden nun, sich als Zeuge zu melden: 05361 46460.

