Betonteile krachen von Brücke – Salzdahlumer Straße gesperrt

Betonteile sind am Dienstagmorgen von einer Bahnbrücke in Braunschweig auf die Salzdahlumer Straße gefallen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr versuchte im Laufe des Vormittags, weitere lose Betonteile an der Brücker abzuklopfen. Dafür war die Salzdahlumer Straße für den Verkehr in Richtung Innenstadt bis zum späten Vormittag gesperrt.

Radfahrerin macht Bundespolizisten am Hauptbahnhof aufmerksam

Wie die Bundespolizei auf Nachfrage mitteilt, hat eine Radfahrerin gegen 8.15 Uhr am Hauptbahnhof Bundespolizisten auf Betonteile auf dem Radweg der Salzdahlumer Straßer angesprochen. Sie vermutete, dass es sich dabei um Beton der Brücke handelte.

Daraufhin haben sich die Polizisten den Ort angeschaut und den Verdacht bestätigt. Von der Brüstung sind Teile abgeplatzt. Die Salzdahlumer Straße wurde daher aus Sicherheitsgründen in Richtung Innenstadt abgesperrt. Die Bundespolizei sagt, dass die abgeplatzten Betonteile Dimensionen von bis zu 20 mal 5 Zentimeter gehabt haben.

Frostschäden sind wohl Schuld an Betonbrocken in Salzdahlumer Straße

Sowohl Feuerwehr als auch Bundespolizei vermuten, dass es sich um Frostschäden handelt. Wasser sei in den Beton eingezogen. In der Nacht von Montag zu Dienstag hat es in Braunschweig Frost gegeben. Das Wasser dehnte sich im Beton daraufhin wohl aus – und Teile platzten ab und stürzten auf die Straße.

