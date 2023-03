Unfall in Osterode Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Osterode

Zwei Autofahrerinnen sind am Montagmittag bei einem Zusammenstoß im Bereich der Osttangente in Osterode schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, habe die Unfallverursacherin von der Bundesstraße kommend auf der Osttangente nach links in Richtung Kreisverkehr abbiegen wollen. Dabei übersah sie den Polizeiangaben zufolge eine die Autofahrerin, die von oben ebenfalls in Richtung Kreisverkehr unterwegs war und nahm ihr die Vorfahrt. Beide Frauen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in Kliniken gebracht. Im Einsatz waren ein Hubschrauber, zwei Rettungswagen, die Feuerwehr und die Polizei.