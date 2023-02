Skibetrieb am Wurmberg wird noch einmal aufgenommen

Braunlage. Etwa 40 Zentimeter Schnee liegt am Montag auf den Pisten. Am Wurmberg gibt es längere Öffnungszeiten. Das ist geplant.

Schneekanonen laufen am Wurmberg und beschneien am Hexenritt in Braunlage den Skihang. Der Wintereinbruch sorgte im Harz wieder vereinzelt für gute Wintersportbedingungen. In den kommenden Tagen bleibt es weiter frostig.

Auf Niedersachsens höchstem Berg laufen von Dienstag an wieder die Skilifte. „Wir haben genug Maschinenschnee hergestellt und er hat eine gute Beschaffenheit“, sagte der Betriebsleiter des Skigebiets Wurmberg, Fabian Brockschmidt, am Montag. Auf den Pisten an der Grenze zu Sachsen-Anhalt liegen den Angaben nach etwa 40 Zentimeter Schnee.

Von der Sonne angestrahlt steht der Aussichtsturm auf dem schneebedeckten Wurmberg in Braunlage. Foto: Matthias Bein / dpa

Brockschmidt ging davon aus, dass nun die letzten Wochen anbrechen, in denen in dieser Saison Wintersport im Harz möglich sein wird. „Zwei, drei Wochen wollen wir unseren Gästen noch etwas anbieten“, sagte er – zumindest wenn das Wetter mitspielt. Schon häufiger gab es in diesem Winter starkes Tauwetter, so dass der Liftbetrieb tagelang eingestellt werden musste.

Lifte fahren am Mittwoch bereits zum Sonnenaufgang am Wurmberg

Um die verbleibenden Tage voll auszunutzen, gibt es auch teilweise wieder längere Öffnungszeiten am Wurmberg: Am Mittwoch etwa fahren die Lifte bereits zum Sonnenaufgang um sieben Uhr. Abends soll Flutlicht-Skifahren angeboten werden.

Neben dem Wurmberg sind auch einige andere Lifte im Harz geöffnet. Auf dem Sonnenberg in Sankt Andreasberg läuft eine von drei Aufstiegshilfen und im Ort Braunlage am Fuß des Wurmbergs ist ein Schlepplift geöffnet.