Wolfsburg. Wenn die Familie am Limit ist, geht gar nichts mehr: Eine Beraterin erklärt, wie Sie aus der Krise herausfinden. Acht Tipps für jeden Tag.

Familie Was tun, wenn die Kinder nur streiten? Acht Wege aus der Krise

Was tun, wenn die Geschwister ständig streiten? Und wie viel Streit ist eigentlich normal? Gibt es einen idealen Altersabstand zwischen Geschwistern? Diese Fragen kennt Angelika Heil zu Genüge. Sie arbeiten in der Awo-Familienberatung in Wolfsburg und weiß, welche massiven Herausforderungen ständiger Streit zwischen Geschwistern für eine Familie darstellt.

Was können Eltern tun, um die Situation zu entspannen? Wir haben uns eine Beispielfamilie ausgedacht, die in die Familienberatung geht, um sich Hilfe zu suchen: Genauso wie immer mehr Familien in Wolfsburg. Für acht Szenarien aus ihrem Alltag gibt Angelika Heil ganz konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen. Und: Erklärt, wie Familien insgesamt den Stress im Alltag reduzieren können.