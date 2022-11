Windhausen: Arbeiten fast beendet – Bürgersteig bleibt gesperrt

Windhausen. Nachtragsarbeiten an dem maroden Haus in Windhausen haben die Freigabe des Gehweges noch nicht zugelassen

Der Bürgersteig vor dem Haus am Kirchplatz in Windhausen ist immer noch nicht wieder freigegeben.

Marodes Haus in Windhausen

Mitte September dieses Jahres waren die Sanierungsarbeiten an der Außenfassade des maroden Hauses am Kirchplatz in Windhausen fertiggestellt worden.

Deswegen stellte sich bei den Bürgerinnen und Bürgern wohl auch schon ein wenig Vorfreude ein, da durch die Herstellung der Standsicherheit nach vier Jahren Sperrung der Bürgersteig auch schnell wieder freigegeben werden sollte. Allerdings hat sich bis jetzt – Ende November – diesbezüglich immer noch nichts getan. Der Bürgersteig ist immer noch gesperrt. Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Landkreis Göttingen teilt dieser mit, dass, auch wenn die Baustelle augenscheinlich von außen abgeschlossen erscheinen, dennoch einige beauftragte Nachtragsarbeiten auszuführen seien, die einer weiteren Absperrung des Gehweges bedürften.

Zahlreiche Nachtragsarbeiten notwendig

„Erst wenn uns eine Abschlussmitteilung der nachträglich beauftragten Arbeiten vorliegt, kann eine Freigabe des Gehweges erfolgen“, so ein Landkreissprecher. Bei den Nachtragsarbeiten wurden noch die Reparatur beziehungsweise der Ersatz der Dachrinne und des Fallrohrs sowie eine Schließung von beschädigten Fensterscheiben im Bereich des Obergeschosses des Gebäudes in Auftrag gegeben.

Auch hätten die Regenrinne und das Fallrohr zwingend ersetzt beziehungsweise repariert werden müssen, weil die vorhandenen Rohre defekt oder teilweise abgerissen waren. Dadurch war Wasser an die Gebäudeaußenwand gelangt, was zu einer Schädigung der gerade erst sanierten Außenwand und letztlich auch des Gebäudes insgesamt geführt hätte.

Außerdem mussten noch Fenster mit Brettern verschlossen werden, denn die Scheiben waren eingeworfen worden. Glasteile drohten auf den Fußweg zu fallen. Offene Fenster könnten ebenfalls zu einem Wassereintritt in das Gebäude führen: „Erst wenn uns die Fertigstellung des Nachtragsauftrages gemeldet wurde, kann über die nächsten Schritte entschieden werden“, so der Landkreis.

Mehr als 51.000 Euro Kosten

Die bisherigen Sanierungsarbeiten an der Fassade waren nach nur rund zwölf Wochen beendet. Im Erdgeschoss sind die Gefache verschwunden und wurden vermauert. Die Kosten dafür belaufen sich auf 51.800 Euro, diese Kosten für die Ersatzvornahme wird der Landkreis beim Eigentümer geltend machen.

Wann nun der Bürgersteig endlich freigegeben werden kann, steht zur Stunde noch nicht fest. Zumal zuerst durch die Gemeinde Bad Grund noch der Gehweg von Moos und Unkraut, das vier Jahre lang ungehindert wachsen konnte, gereinigt werden muss.