Kinderbetreuung Braunschweig Kita-Träger um Wolfsburg in Sorge: Eltern droht Belastungsprobe

Die Kita-Träger in der Region blicken mit Bauchschmerzen auf den Winter. Nicht nur Corona belastet die Arbeit der Fachkräfte.

Braunschweig. Nicht nur Corona belastet die Einrichtungen. Was die Kita-Träger befürchten und was die Betreuung in den Kitas gefährdet.