Mord an Anastasia: 14-Jähriger aus Salzgitter ist angeklagt

Blumen und eine Kerze mit Aufschrift „Wir werden dich nie vergessen. Deine Klasse 7b" stehen in der Nähe des Tatorts, an dem die 15-jährige Anastasia in Salzgitter getötet wurde. Die Leiche des Mädchens war am 21. Juni auf einer Grünfläche in Salzgitter entdeckt worden. Ermittler gehen davon aus, dass sie zwei Tage zuvor von zwei 13- und 14-jährigen Mitschülern getötet worden ist. (Archivbild)

Anastasias gewaltsamer Tod im Juni dieses Jahres erschütterte viele Menschen, nicht nur in Salzgitter. Nicht nur wegen des Alters der beiden Tatverdächtigen und des Opfers. Knapp fünf Monate nach dem Mord an der 15-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun Anklage erhoben gegen einen der beiden mutmaßlichen Mörder der Jugendlichen.

Die Strafverfolger werfen einem Mitschüler (14) vor, Anastasia gemeinsam mit einem weiteren Jungen (13) am 19. Juni heimtückisch getötet zu haben. Aufgrund seines Alters ist der jüngere der beiden nicht strafmündig, er kann nicht belangt werden. Nach mehrmonatigen Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass die beiden Verdächtigen bereits seit etwa Mitte Mai 2022 planten, die 15-jährige umzubringen.

Erst kam die Einladung zum Kirschenessen, dann der Mord

„Die drei kannten sich seit einigen Monaten aus der Schule und trafen sich hin und wieder auch in ihrer Freizeit zu Spaziergängen und um sich zu unterhalten“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Wolters. „Das spätere Opfer sei dem älteren der beiden Jungen liebevoll zugeneigt gewesen und hielt ihn für einen vertrauenswürdigen Freund, der sie ebenfalls mochte.“ Ein Irrtum.

Am Nachmittag des 19. Juni hätten sich die drei Jugendlichen zum Kirschenessen auf einem verwilderten Grundstück am Hans-Böckler-Ring in Salzgitter verabredet. „Zu diesem Zeitpunkt hatten die Jungen bereits geplant, das Mädchen dort zu töten“, sagt Wolters.

13-Jähriger soll sich angeschlichen haben

Nachdem Anastasia am Treffpunkt eintraf, habe sich ihr der 13-jährige unbemerkt von hinten genähert und sie und gewürgt, bis sie bewusstlos wurde. „Anschließend erstickten die beiden Täter das Opfer und versteckten den Leichnam im Gebüsch“, sagt der Erste Staatsanwalt. Zwei Tage später wurde er dort nach langer Suche gefunden.

Warum der Angeschuldigte und der 13-jährige das Opfer töteten, konnten die Ermittler nicht abschließend klären, schildert Wolters. Zwischenzeitlich war man von Hass als Mordmotiv ausgegangen. Woher der rührte und ob er ausschlaggebend war, ist offen. Was die Gründe dieses Verbrechens angeht, tappt man im Dunkeln. Was die Tat nur noch schwerer fassbar macht.

Die beiden Verdächtigen haben sich der Staatsanwaltschaft zufolge nicht konkret zur Tat geäußert. Der strafunmündige 13-Jährige wurde als Zeuge befragt, da gegen ihn aufgrund seines Alters nicht ermittelt werden darf. Er habe nur geäußert, er und der 14-Jährige hätten „Scheiße gebaut“. Der ältere der beiden sagte Wolters zufolge bisher nichts Konkretes zum Hergang.

Prozess beginnt noch in diesem Jahr

Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei Salzgitter stehen an einem Tatort an einer Grünfläche am Hans-Böckler-Ring. Nach dem Fund einer toten 15-Jährigen in Salzgitter gelten zwei Jugendliche als dringend tatverdächtig. Es handele sich um einen 13-Jährigen und einen 14-Jährigen, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig Ende Juni mit. Foto: Julian Stratenschulte / picture alliance/dpa

Die Annahmen zum Ablauf stützen sich auf Aussagen von Freunden und Bekannten sowie Auswertungen der Chats zwischen den Beteiligten. Anastasias Smartphones wurde Tage nach ihrem Auffinden unweit des Tatorts entdeckt und konnte noch ausgewertet werden. „Mehrere Textnachrichten zeigen, was unmittelbar vor der Tat passierte“, erklärt Staatsanwalt Wolters.

Wer von den beiden mutmaßlich Beteiligten die treibende Kraft gewesen sein mag, sei unklar. Dass der 13-Jährige maßgeblich involviert gewesen zu sein scheint, aber nicht belangt werden kann, „ist aber sicherlich unbefriedigend“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der 14-jährige Angeschuldigte befindet sich seit dem 21. Juni in Untersuchungshaft. Er ist nicht vorbestraft.

Ob und welche erziehungsrechtlichen Maßnahmen gegen den 13-Jährigen getroffen werden, liegt in der Zuständigkeit des Jugendamtes seines Wohnortes. Der befindet sich aber offenbar nicht mehr in Salzgitter: Der Junge und seine Eltern sollen die Stadt verlassen haben und an einen unbekannten Ort gezogen sein. Zwischenzeitlich war der Junge mit Einverständnis seiner Eltern in der Jugendpsychiatrie untergebracht.

Dort befindet er sich nach wie vor, erklärt Dirk Härdrich, Jugenddezernent der Stadt Salzgitter. „Da die Eltern inzwischen in einen anderen Landkreis umgezogen sind, wird derzeit die Fallübergabe an das dann zuständige Jugendamt vorbereitet.“

Der nichtöffentliche Prozess gegen den 14-Jährigen vor der Jugendkammer des Braunschweiger Landgerichts muss aufgrund der gesetzlichen Fristen noch in diesem Jahr beginnen.