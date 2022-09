Goslar feiert: Fünf Tage Party und Top-Programm beim Altstadtfest

Nachdem im Sommer vor der Kaiserpfalz in Goslar Roland Kaiser, Santiano und Sarah Connor anlässlich des 1100-jährigen Stadtjubiläums aufgetreten sind, naht nun ein ein weiterer Höhepunkt im Veranstaltungskalender: Von Mittwoch, 7., bis Sonntag, 11. September, gibt es viel Live-Musik, tolle Aktionen und gute Laune, verspricht die Goslar Marketing GmbH in einer Mitteilung. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit 11 Eventflächen, 8 Bühnen und über 50 Live-Acts wird durch ein vielfältiges gastronomisches Angebot in der ganzen Innenstadt begleitet, wie etwa ein Weindorf im Innenhof des Großen Heiligen Kreuzes, das als Projekt aller Serviceclubs der Stadt Goslar ermöglicht wird.

Dass Goslar bunt, international und vielfältig ist, zeigt sich auch durch die zahlreichen Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, die sich während des Altstadtfestes beim „Markt der Partnerstädte“ von Donnerstag bis Sonntag mit Ständen und Aktionen auf dem Schuhhof präsentieren werden.

Videomapping auf der Kaiserpfalz in Goslar kehrt zurück

Neue Eindrücke können auch bei der auf dem Domplatz stattfindenden Energie- und Wirtschaftsmeile gewonnen werden. Ortsansässige Unternehmen präsentieren sich, um sich untereinander zu Themen wie Ausbildungsplätze, Arbeitsplatzchancen oder Geschäftspartnerschaften auszutauschen.

Die Illumination der Kaiserpfalz in Goslar kommt wieder vom 7. bis zum 29. September. Foto: TNL GmbH/Matthias Strobl

In diesem Jahr feiert nicht nur die Stadt Goslar 1100-jährigen Geburtstag, sondern auch der Goslarer Welterbe-Status hat in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund präsentieren sich auf einer Welterbemeile, ebenfalls auf dem Domplatz, andere deutsche Welterbestätten mit Informationsständen für einen regen Erfahrungs- und Erlebnisaustausch.

Im Neuwerksgarten können Besucher auf den Spuren des Mittelalters wandeln und Handwerksvorführungen, Show-Kämpfe, mittelalterliche Musik und ein authentisches gastronomisches Angebot erleben.

Top-Act Marquess am Freitag auf dem Marktplatz in Goslar

Auch für Kinder wird ein buntes Programm geboten: Auf der Kaiserpfalzwiese können große und kleine Kinder von Freitag bis Sonntag vieles erleben, von Kinderschminken, Puppentheater und Kletteraktionen bis hin zu einer Kinderhüpfburg und Walk-Acts ist für jeden etwas dabei. Im September können sich die Goslarer und Gäste unserer Stadt zudem auf ein besonders Comeback freuen, denn das Videomapping kommt zurück! Vom 7. bis 29. September wird jeden Abend um 21 Uhr die 15-minütige Show die Kaiserpfalz zum Leuchten bringen und auf emotionale Weise an die letzten 11 Jahrhunderte Stadtgeschichte erinnern.

Offiziell wird das Altstadtfest am Mittwoch um 19 Uhr mit einem Bierfassanstich auf der Hauptbühne am Marktplatz eingeläutet, bevor es abends musikalisch weitergeht. Auf allen Eventflächen können sich die Besucher auf eine abwechslungsreiche Mischung aus verschiedenen Musikgenres freuen. So ertönen im Münzgarten akustische Klänge aus dem Bereich des Folk-Rock sowie wahre Rock-Klassiker und mehrstimmiger Gesang.

Fassanstich fürs Altstadtfest Goslar am Mittwochabend

Auch am Museumsufer gibt es eine Mischung von Rock bis Jazz, und auf der Ü30-Bühne am Jakobikirchhof treffen sich die Klassiker der 70er-, 80er-, 90er- und 2000er-Jahre, Charthits, Pubrock und Kneipenhits. Im Mittelalterlager im Neuwerksgarten wird es dann mythisch bei mittelalterlichen Klängen. Ein besonderer Höhepunkt zum 1100-jährigen Stadtjubiläum ist der Auftritt der Hannoveraner Band Marquess am Freitag um 22 Uhr auf der Hauptbühne am Marktplatz, die mit ihren spanischen Hits wie „Vayamos Companeros“, „El Temperamento“ oder „Arriba“ seit vielen Jahren nicht mehr aus der Sommer-Playlist wegzudenken ist.

Das gesamte Programm auf den verschiedenen Flächen gibt es im Internet unter www.goslar.de und auf großen Programmtafeln, die auf dem gesamten Veranstaltungsgelände zu finden sein werden. Ein verkaufsoffener Sonntag und der Tag des offenen Denkmals runden das Angebot an.