Rettungshubschrauber im Einsatz bei Unfall im Kreis Goslar

Gegen 10.40 Uhr war ein 79-jähriger Autofahrer auf der Kunigunder Straße, kurz vor dem Ortsausgang Dörnten (Gemeinde Liebenburg) in Fahrtrichtung der B6, von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem VW-Bus rechts in den Feldgraben gerutscht.

Liebenburg. Ein 79-Jähriger landete in Dörnten mit seinem VW-Bus in einem Feldgraben. Dutzende Rettungskräfte rückten an.