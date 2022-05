Verkehrsunfall in Sickte – Autofahrerin im Straßengraben gelandet

Eine 33-jährige Autofahrerin musste am Mittwochabend einem anderen Wagen ausweichen – und lenkte in den Straßengraben. (Symbolbild)

In Hötzum, Gemeinde Sickte, kam es am Mittwochabend, gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 33-jährige Autofahrerin verletzt wurde. Laut der Polizei wollte ein 51-jähriger Autofahrer aus Hötzum nach links an der Einmündung Kreisstraße 5 auf die Landesstraße 625. Dabei übersah er die 33-Jährige, welche auf der Landesstraße in Richtung Autobahn 39 unterwegs war.

Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte sie ihr Auto nach rechts und fuhr in einen Straßengraben. Die Autofahrerin verletzte sich und an ihrem Auto entstand ein Totalschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt, auch Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren vor Ort.

Dreister Diebstahl in Wolfenbütteler Fußgängerzone

Ein Diebstahl hat sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Wolfenbütteler Fußgängerzone zwischen Okerstraße und Am Alten Tore abgespielt. Ein bislang unbekannter Mann stahl laut Polizei eine Handtasche aus dem Fahrradkorb einer 73-Jährigen. Sie unterhielt sich mit einem Bekannten.

Eine ebenfalls bislang unbekannte Zeugin machte sie auf den Diebstahl aufmerksam und die 73-Jährige nahm die Verfolgung zu Fuß auf. Sie schaffte es, den mutmaßlichen Täter an der Straße Am Alten Tore einzuholen und ihre Tasche von seinem Rollator, mit welchem er unterwegs war, wieder an sich zu nehmen. Nachdem sie dem Unbekannten gesagt hatte, sie würde die Polizei rufen, flüchtete er samt Rollator in Richtung Stobenstraße und in weitere unbekannte Richtung.

Die Beschreibung des Täters: männlich, um die 50 Jahre alt, Schnauzbart, dunkel mit Cap gekleidet, ungepflegte Erscheinung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: (05331) 9330

